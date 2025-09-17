377 फर्जी सिम कार्ड के साथ गिरोह का सदस्य गिरफ्तार, साइबर अपराधियों को करता था सप्लाई
जामताड़ा साइबर थाना की पुलिस ने 377 फर्जी सिम कार्ड के साथ गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है.
Published : September 17, 2025 at 8:53 PM IST
जामताड़ा: दूसरे राज्य से सिम कार्ड लाकर साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराने वाले गिरोह के एक सदस्य को जामताड़ा साइबर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से 377 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं. इसकी पुष्टि जामताड़ा एसपी राजकुमार मेहता ने की है.
गिरफ्तार आरोपी करमाटांड़ा का निवासी
एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अकबर हुसैन जामताड़ा के करमाटांड़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है. उन्होंने कहा कि आरोपी के पास से बरामद 377 फर्जी सिम कार्ड असम से निर्गत हुए हैं. एसपी ने बताया कि पकड़ा गया व्यक्ति अकबर हुसैन के संगठित गिरोह का सदस्य है.
साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराता था सिम
एसपी ने बताया कि अकबर हुसैन असम और दूसरे राज्यों से सिम लाकर गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर और दुमका के साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराता था. उन्होंने कहा कि आरोपी ने असम से सभी फर्जी सिम कार्ड खरीदे थे और वहां से फ्लाइट से अंडाल एयरपोर्ट उतरा था. उसके बाद आरोपी करमाटांड़ पहुंचा था.
असम से लाए गए थे 377 सिम कार्ड
एसपी ने बताया कि इस बात की भनक जामताड़ा के साइबर थाना पुलिस को लग गई. जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी से पूछताछ के क्रम में खुलासा हुआ कि सभी फर्जी सिम कार्ड असम से लाया गया था और साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराना था. एसपी ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी फर्जी एटीएम कार्ड भी साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराता था और उसके गिरोह में कई और सदस्य भी शामिल हैं.
पूछताछ में मिली कई अहम जानकारी
एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि अब तक इतनी बड़ी संख्या में फर्जी सिम कार्ड बरामद नहीं हुई थी. यह अब तक की सबसे अधिक बरामदगी है. उन्होंने बताया कि पूछताछ में गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों के नाम का पता चला है. जल्द की अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी होगी. एसपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी ने अब तक कहां-कहां और कितने सिम कार्ड की आपूर्ति साइबर अपराधियों को की है इसका पता लगाया जा रहा है.
पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के विरुद्ध साइबर थाना में मामला दर्ज कर न्यायिक अभिरक्षा में जामताड़ा जेल भेज दिया है. पुलिस मामले में आगे की छानबीन में जुट गई है.
