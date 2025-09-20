ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में मुठभेड़ के बाद 50 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार, दोंनों पैरों में लगी गोली

CRIMINAL ARRESTED IN KURUKSHETRA ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 20, 2025 at 8:29 AM IST 3 Min Read