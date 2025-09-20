कुरुक्षेत्र में मुठभेड़ के बाद 50 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार, दोंनों पैरों में लगी गोली
कुरुक्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी बदमाश अमन पकड़ा गया, दोनों टांगों में लगी गोली, दो फायरिंग मामलों में था वांछित.
Published : September 20, 2025 at 8:29 AM IST
कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अपराध पर नकेल कसते हुए पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. लाडवा विधानसभा क्षेत्र के गांव बीड़ सोंटी में सीआईए-1 और सीआईए-2 की टीम ने एक इनामी बदमाश को मुठभेड़ में घायल कर दबोच लिया. यह वही बदमाश है, जो 14 सितंबर को लाडवा के शराब ठेके और यमुनानगर की एक सुनार की दुकान पर फायरिंग की घटनाओं में शामिल था. पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी. इस मुठभेड़ में बदमाश की दोनों टांगों में गोली लगी है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
फायरिंग कर भागने की कोशिश: सीआईए-1 इंचार्ज सुरेंद्र मैहला ने बताया कि "पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बीड़ सोंटी गांव के पास इनामी बदमाश अमन मौजूद है. पुलिस ने जब उसे रोकने की कोशिश की, तो उसने पुलिस टीम पर 4 से 5 राउंड फायरिंग कर दी. इसके जवाब में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें बदमाश की दोनों टांगों में गोली लग गई. आरोपी की पहचान अमन के रूप में हुई है, जो जनकपुर, लाडवा का रहने वाला है." पुलिस फिलहाल यह जांच कर रही है कि उसका किस गिरोह से संबंध है और उसके बयान दर्ज होने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी.
दोनों ओर से चलीं 10 राउंड गोलियां: पुलिस अधिकारियों ने बताया कि "अमन पर ₹50,000 का इनाम घोषित था. इस मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से करीब 10 राउंड फायरिंग हुई. अमन को घायल अवस्था में पहले लाडवा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद एलएनजेपी अस्पताल, कुरुक्षेत्र रेफर कर दिया गया. अब पुलिस की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है. इस कार्रवाई को लेकर पुलिस की टीमें लगातार सक्रिय हैं और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं. जल्द ही इस केस से जुड़े और भी खुलासे हो सकते हैं."
दो फायरिंग केस में वांछित था आरोपी: आरोपी अमन यमुनानगर में सुनार की दुकान पर और लाडवा में शराब ठेके पर हुई फायरिंग का मुख्य आरोपी है. इन दोनों मामलों में पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि अमन का किसी बड़े गिरोह से संबंध है या नहीं. पुलिस के अनुसार, अपराध की प्रकृति और इसके तौर-तरीकों को देखकर यह मानना गलत नहीं होगा कि इसके पीछे एक पूरा संगठित गिरोह काम कर रहा है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है और जल्द ही अन्य संदिग्धों की गिरफ्तारी की संभावना भी जताई जा रही है.
