ETV Bharat / state

BJP जिला अध्यक्ष के घर पर फायरिंग मामला, पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में धर दबोचा

मथुरा: भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष निर्भय पांडेय के आवास पर 24 सितंबर को फायरिंग और जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी महेश उर्फ बादल को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया. पुलिस पिछले कई दिनों से आरोपी की तलाश कर रही थी. घायल आरोपी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.



जानकारी के अनुसार, शनिवार की देर रात कोसीकला थाना क्षेत्र के आगरा कैनाल अजीजपुर के पास पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई. पुलिस को देखते ही बदमाश महेश उर्फ बादल ने तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया.



जानकारी के अनुसार, भाजपा जिला अध्यक्ष निर्भय पांडेय के घर पर 24 सितंबर फायरिंग की थी. साथ ही आरोपी महेश उर्फ बादल ने प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के भतीजे ब्लॉक प्रमुख नरदेव चौधरी को फोन पर जान से मारने की धमकी भी दी थी. मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी.