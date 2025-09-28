ETV Bharat / state

BJP जिला अध्यक्ष के घर पर फायरिंग मामला, पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में धर दबोचा

पुलिस पिछले कई दिनों पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी, घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा.

भाजपा जिला अध्यक्ष के घर पर फायरिंग करने वाला गिरफ्तार
भाजपा जिला अध्यक्ष के घर पर फायरिंग करने वाला गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 28, 2025 at 12:37 PM IST

मथुरा: भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष निर्भय पांडेय के आवास पर 24 सितंबर को फायरिंग और जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी महेश उर्फ बादल को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया. पुलिस पिछले कई दिनों से आरोपी की तलाश कर रही थी. घायल आरोपी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.


जानकारी के अनुसार, शनिवार की देर रात कोसीकला थाना क्षेत्र के आगरा कैनाल अजीजपुर के पास पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई. पुलिस को देखते ही बदमाश महेश उर्फ बादल ने तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया.


जानकारी के अनुसार, भाजपा जिला अध्यक्ष निर्भय पांडेय के घर पर 24 सितंबर फायरिंग की थी. साथ ही आरोपी महेश उर्फ बादल ने प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के भतीजे ब्लॉक प्रमुख नरदेव चौधरी को फोन पर जान से मारने की धमकी भी दी थी. मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी.



एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया बीजेपी के जिला अध्यक्ष निर्भय पांडे के आवास पर 24 सितंबर को जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई थी. फोन पर मंत्री के प्रतिनिधि को धमकी दी गई थी. उन्होंने बताया कि शनिवार की रात छाता थाना क्षेत्र इलाके में आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई. गोली लगने से आरोपी महेश उर्फ बादल को गिरफ्तार किया गया. घायल आरोपी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आरोपी के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज है.

