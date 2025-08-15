ETV Bharat / state

यूपी एसटीएफ को सफलता; 50 हजार का इनामी बदमाश आमिर मोहम्मद प्रयागराज से गिरफ्तार, 11 मामलों में था वांटेड - CRIMINAL AMIR ARRESTED IN PRAYAGRAJ

एसटीएफ ने 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश आमिर मोहम्मद को प्रयागराज में प्रतापपुर रोड पर वन विभाग दफ्तर के सामने से गिरफ्तार कर लिया.

Photo Credit: ETV Bharat
आमिर मोहम्मद प्रयागराज से गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)
लखनऊः उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने प्रयागराज से एक इनामी अपराधी आमिर मोहम्मद को गुरुवार देर रात गिरफ्तार कर लिया. आमिर पर प्रयागराज के थाना शंकरगढ़ में साल 2020 में पंजीकृत एक मामले में 50 हजार रुये का इनाम घोषित है.

बुलंदशहर का रहने वाला है आमिर मोहम्मद: आमिर मोहम्मद उर्फ नूर खान मूल रूप से थाना सलेमपुर जिला बुलंदशहर का रहने वाला है. एसटीएफ ने आरोपी के पास से 315 बोर का एक देसी अवैध तमंचा, 315 बोर के दो जिंदा कारतूस और 600 रुपये कैश बरामद किए हैं.

चित्रकूट, बुलंदशहर, प्रयागराज और कौशांबी पुलिस को थी तलाश: आमिर के ऊपर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में तीन मुकदमे, कौशांबी में पांच मुकदमे, प्रयागराज में दो मुकदमे और बुलंदशहर में एक मुकदमा पंजीकृत है. उसके ऊपर साल 2016 में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई थी.

घरों की रैकी करके वारदात को देते थे अंजाम: एसटीएफ की ओर से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि आरोपी आमिर मोहम्मद को प्रयागराज में प्रतापपुर रोड पर वन विभाग दफ्तर के सामने से गिरफ्तार किया है.

गिरफ्तार आमिर ने पूछताछ में बताया है कि वह लोग समूह बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में घुमंतु बावरिया गिरोह की तरह अपराध करने का स्थान चिन्हित करके घर के मुखिया को बंधक बनाकर लूट, चोरी और डकैती जैसी वारदात को अंजाम देते थे.

यूपी एसटीएफ की टीम ने आमिर को पकड़ा: आमिर ने अपने साथियों के साथ मिलकर चित्रकूट के थाना मऊ, प्रयागराज और कौशांबी में कई वारदातों को अंजाम दिया था. आमिर को पकड़ने वाली टीम में उपनिरीक्षक लाल सिंह, हेड कांस्टेबल अरविंद सिंह, विमल कुमार, बलदेव सिंह और आरक्षी हरपाल सिंह शामिल थे.

