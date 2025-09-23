ETV Bharat / state

पटना में कुख्यात अपराधी आदित्य उर्फ गोलू गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा बरामद

पटना: राजधानी पटना में अपराध पर नकेल कसने के अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने कुख्यात अपराधी आदित्य कुमार उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर लिया है, जो लंबे समय से फरार चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि पटना वेस्ट एसपी भानु प्रताप सिंह ने की है. उन्होंने बताया कि पुलिस की विशेष टीम ने तकनीकी निगरानी और गुप्त सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार किया है.

नौबतपुर और दीघा थाना क्षेत्र का वांछित था गोलू: आदित्य उर्फ गोलू पर नौबतपुर और दीघा थाना क्षेत्र में दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं. उस पर रंगदारी वसूली, धमकी देना, आपराधिक साजिश रचना और हथियारबंदी जैसे संगीन आरोप हैं. पुलिस के मुताबिक वह लगातार ठिकाने बदलकर गिरफ्तारी से बचता रहा.

किराए के मकान से हथियार बरामद: गोलू के पास से दो पिस्टल, 133 जिंदा कारतूस, एक पेन पिस्टल, चार पेन पिस्टल कारतूस, चार मैगजीन और एक लोहे की खुखरी बरामद की गई है. यह बरामदगी 10 जुलाई को की गई थी, जिसके बाद से ही पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी. इतनी बड़ी संख्या में हथियारों की बरामदगी से साफ है कि वह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था.

लंबे समय से था फरार: पुलिस का कहना है कि आदित्य उर्फ गोलू लंबे समय से फरार था और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर लगातार अपना ठिकाना बदलता रहता था. उसके अपराध का दायरा पटना और आसपास के जिलों तक फैला हुआ था. कई स्थानीय लोगों ने उसके खिलाफ धमकी और रंगदारी के मामले में शिकायतें भी दर्ज कराई थीं.