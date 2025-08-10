आगरा: एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने पहुंचा शातिर साइबर अपराधी फरार हो गया. उसे कासगंज जेल से मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन वह हथकड़ी से अपना हाथ निकालकर भाग गया. लापरवाही करने वाले दोनों जेल वार्डन को तत्काल निलंबित कर दिया गया है. डीसीसी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि बदमाश के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और फरार साइबर अपराधी की तलाश में टीमें लगी हुई हैं.

जानकारी के मुताबिक, कासगंज पुलिस ने 15 जुलाई 2025 को जबलपुर (मध्य प्रदेश) निवासी संकेत यादव (22) को पकड़ा था. कासगंज पुलिस ने साइबर क्राइम के मामले में छानबीन करके उसे दबोचा था. शातिर संकेत यादव ने तत्कालीन एसपी कासगंज की फोटो लगाकर उनकी आवाज में लोगों से रुपए मांगे थे. उसने पुलिसकर्मियों को भी धमकी दी थी.

जानकारी होने पर एसपी के निर्देश पर कासगंज में आरोपित के खिलाफ मुकदमा लिखा गया और छानबीन के बाद उसे जबलपुर से दबोचा गया था. पूछताछ में आरोपी संकेत यादव ने बताया कि वह 9वीं पास है. पिता दिव्यांग हैं और मां चाय बेचती है. पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट के आदेश पर आरोपित संकेत यादव कासगंज जेल में बंद था.

इलाज के लिए लाया गया आगरा: जेल में बंद संकेत यादव ने पेट दर्द और उल्टी की शिकायत की. इस पर इलाज के लिए शुक्रवार शाम को उसे आगरा लाया गया. जेल से उसके साथ जेलकर्मी अजीत पांडेय और जयंत कुमार आए थे. जेलकर्मी अजीत पांडेय ने बताया कि बंदी संकेत यादव को एसएन मेडिकल कॉलेज के मेडिसन विभाग में भर्ती कराया. हम दोनों उसकी निगरानी कर रहे थे.

देर रात जेलकर्मी सो गए. रात करीब दो बजे संकेत यादव ने हथकड़ी से अपना हाथ निकाला और फरार हो गया. शुक्रवार देर रात करीब तीन बजे जेल कर्मियों की नींद खुली तो बंदी गायब देखकर उनके होश उड़ गए. पहले दोनों ने एसएन मेडिकल कॉलेज में उसकी तलाश की, मगर कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद एमएम गेट थाना पुलिस को सूचना दी. आगरा पुलिस ने दोनों जेलकर्मियों के साथ फरार साइबर अपराधी की तलाश की, मगर उसका कहीं सुराग नहीं लगा.

अपराधी के खिलाफ मुकदमा: कासगंज जेल के उप कारापाल उमेश चंद शर्मा को जब मामले की जानकारी हुई तो वे भी टीम के साथ आगरा आए. एसएन मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन वार्ड के साथ ही एमएम गेट थाने पर गए. कासगंज जेल के उप कारापाल उमेश चंद्र शर्मा ने एमएम गेट थाना में जेलकर्मी अजीत पांडेय और जयंत कुमार के साथ ही फरार बंदी संकेत यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. एमएम थाना पुलिस ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोपित जेलकर्मियों को गिरफ्तार नहीं किया है. अभी दोनों आरोपित जेल कर्मी भी फरार बंदी की तलाश में जुटे हैं.

डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि पुलिस टीम ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो एक जगह आरोपित कैमरे में कैद हुआ है. आशंका है, कि आरोपित भागकर जबलपुर गया है. इसलिए, पुलिस की एक टीम जबलपुर रवाना की गई है. रेलवे स्टेशन पर भी सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं.

