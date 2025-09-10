ETV Bharat / state

चलती कैब में ड्राइवर की घिनौनी हरकत, छात्रा की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तारी

नई दिल्ली के मौरिस नगर इलाके में कैब ड्राइवर द्वारा घिनौनी हरकत करने का मामला सामने आया है.

दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी
दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 10, 2025 at 2:51 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस द्वारा एक कैब ड्राइवर को घिनौनी हरकत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. कैब ड्राइवर कथित तौर पर नई दिल्ली के मौरिस नगर इलाके में एक छात्रा की मौजूदगी में गाड़ी चलाते हुए घिनौनी हरकत कर रहा था. घटना के समय गाड़ी में मौजूद छात्रा की शिकायत पर आरोपी लोम शंकर को हिरासत में ले लिया गया है.

कैब ड्राइवर पर अश्लील हरकत करने का आरोप: पुलिस के अनुसार, जाँच के तहत कार को ज़ब्त कर लिया गया है. दिल्ली पुलिस ने कहा, "एक कैब ड्राइवर लोम शंकर को पुलिस ने गाड़ी चलाते हुए कथित तौर पर घिनौनी हरकत करने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिसमें एक छात्रा भी सवार थी. छात्रा की शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई. कैब को ज़ब्त कर लिया गया है. घटना मौरिस नगर इलाके में हुई."

बीते कई दिनों से महिलाओं के खिलाफ बड़ी घटनाएं

स्पाई कैमरा से महिला का वीडियो बनाने का मामला: बता दें कि इसस पहले 5 सितंबर को दिल्ली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया था. दक्षिण-पश्चिम जिले के किशनगढ़ इलाके से दिल्ली पुलिस ने एक निजी एयरलाइन के 31 वर्षीय पायलट को गिरफ्तार किया है. पायलट पर आरोप है कि उसने भीड़भाड़ वाले शनि बाजार में एक महिला की अनुमति के बिना ‘लाइटर’ के आकार के स्पाई कैमरे से वीडियो बनाया. यह मामला 30 अगस्त की रात करीब 10:20 बजे का है. शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया कि जब वह शनि बाजार में मौजूद थी. तभी एक व्यक्ति उसके आसपास संदिग्ध तरीके से घूमता दिखाई दिया. उसके हाथ में एक ऐसा उपकरण था, जो देखने में साधारण लाइटर की तरह लग रहा था, लेकिन उसमें छुपा हुआ कैमरा लगा हुआ था. महिला को शक होने पर उसने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी.

आरोपी निजी एयरलाइन्स कंपनी में पायलट: पुलिस ने सबसे पहले घटना स्थल और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज और गुप्त सूत्रों की मदद से आरोपी की पहचान मोहित प्रियदर्शी के रूप में की गई, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आगरा के सिविल लाइंस क्षेत्र का निवासी है और एक निजी एयरलाइन में पायलट है.

महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं: हाल के दिनों में दिल्ली एनसीआर में महिलाओं के खिलाफ अपराध की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें नोएडा में दहेज के लिए एक महिला को जिंदा जला देने की घटना भी शामिल है. ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र में एक महिला की जलने से मौत हो गई थी. आरोप उसके ससुराल वालों पर है. पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामला दहेज उत्पीड़न से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला के शरीर में आग लगी और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. गंभीर हालत देखकर उसे दिल्ली रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान आज शनिवार को उसकी मौत हो गई.

19 अगस्त को भी आया एक मामला: बता दें कि गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र के गदाना गांव में 19 अगस्त को एक घर में एक महिला को दहेज के कारण मारने का आरोप लगा था. महिला के ससुराल वाले इस घटना के बाद से फरार थे. पुलिस द्वारा आरोपी पति, सास और ससुर को गिरफ्तार किया गया. मामले को लेकर मृतका की बहन ने मोदीनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.

