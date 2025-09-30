ETV Bharat / state

दिल्ली: विदेशियों के साथ हुए अपराध और विदेशियों द्वारा किए गए अपराध, NCRB की रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े हुए जारी

भारत में विदेशी न सिर्फ अपराधों का शिकार हुए बल्कि वह खुद भी अपराधों में संलिप्त पाए गए.

दिल्ली में विदेशियों के खिलाफ अपराध पर NCRB रिपोर्ट
दिल्ली में विदेशियों के खिलाफ अपराध पर NCRB रिपोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 30, 2025 at 7:16 PM IST

Updated : September 30, 2025 at 7:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस साल अपराध के आंकड़ों की एक जटिल तस्वीर आई है. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) की ताजा रिपोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि भारत में विदेशी न सिर्फ अपराधों का शिकार हुए बल्कि वह खुद भी अपराधों में संलिप्त पाए गए. वर्ष 2023 में देशभर में विदेशियों के साथ हुए अपराध के कुल 238 मामले दर्ज किए गए. वहीं, विदेशियों द्वारा किए गए अपराधों की संख्या 2,546 रही. इन आंकड़ों से साफ जाहिर है कि विदेशी नागरिकों के साथ जितना अपराध नहीं हुआ, उससे कई गुना ज्यादा अपराध किया.

दिल्ली विदेशी पर्यटकों की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है, यहां भी स्थिति बेहद चिंताजनक है. दिल्ली में वर्ष 2023 में विदेशियों द्वारा अपराध के 130 मामले दर्ज किए गए, जबकि विदेशियों के खिलाफ 63 अपराध हुए. चार्जशीट दाखिल करने की दर 50.7% रही, जो राष्ट्रीय औसत से बेहद कम है. राजधानी में वर्ष 2021 में विदेशी नागरिकों द्वारा 322 और वर्ष 2022 में 256 अपराधी के घटनाओं को अंजाम दिया गया था. इन आंकड़ों को देखें तो वर्ष 2023 में विदेशी नागरिकों द्वारा दिल्ली में अपराध करने की घटनाएं घटी हैं.

विदेशियों के साथ किस तरह के कितने अपराध हुए:

अपराध मामले
चोरी 46
बलात्कार 27
महिलाओं पर हमला 22
धोखाधड़ी 21
हत्या 13

वर्ष 2023 में विदेशियों द्वारा अपराध: देश में न सिर्फ विदेशी नागरिकों के साथ आपराधिक वारदातें हुई है बल्कि विदेशी नागरिकों ने भी देश में खूब अपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है. विदेशी नागरिकों के खिलाफ विभिन्न अपराध के कुल 2,546 मामले दर्ज हैं. विदेशी नागरिकों पर पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 1021 मामले हैं. त्रिपुरा में 285 महाराष्ट्र में 276 दिल्ली में 130 और कर्नाटक में 119 मामले दर्ज हुए. तमिलनाडु में 112 हिमाचल प्रदेश में 83, हरियाणा में 73 उत्तर प्रदेश में 60 और गोवा में 61 मामले दर्ज किए गए.

NCRB की रिपोर्ट साफ इशारा करती है कि भारत में पर्यटन स्थलों व खासतौर पर दिल्ली जैसे महानगरों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है, जिससे विदेशियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और उनकी छवि पर नकारात्मक असर न पड़े.

ये भी पढ़ें:

  1. अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराध में 28 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि: NCRB
  2. विदेशों में छिपे भारत के दुश्मन! एक दशक से जारी खूनी खेल में जुटे गैंग्स पर दिल्ली पुलिस क्यों नहीं लगा पा रही लगाम?
  3. Unsafe Delhi: 'क्राइम कैपिटल' बनती जा रही है दिल्ली', बीते 6 माह में 250 लोगों की हत्या
Last Updated : September 30, 2025 at 7:29 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CRIME AGAINST FOREIGNERS DELHIFOREIGNERS COMMITTED CRIMESDELHI NCRB CRIME DATADELHI GANG WARFARECRIME AGAINST FOREIGNERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांधी प्रतिमा के साथ तोड़फोड़, लंदन में हुई हिंसक वारदात की भारतीय मिशन ने घोर निंदा की

इजरायल-गाजा युद्ध खत्म करने को पीएम मोदी ने किया ट्रंप के प्लान का स्वागत, जानें क्या कहा

टाटा कैपिटल का IPO 6 अक्टूबर को खुलेगा, मूल्य दायरा 310-326 रुपये प्रति शेयर

गाजा युद्ध समाप्त कराने की ट्रंप की योजना तैयार, इन आठ देशों ने किया समर्थन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.