दिल्ली: विदेशियों के साथ हुए अपराध और विदेशियों द्वारा किए गए अपराध, NCRB की रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े हुए जारी

दिल्ली में विदेशियों के खिलाफ अपराध पर NCRB रिपोर्ट ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : September 30, 2025 at 7:16 PM IST | Updated : September 30, 2025 at 7:29 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस साल अपराध के आंकड़ों की एक जटिल तस्वीर आई है. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) की ताजा रिपोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि भारत में विदेशी न सिर्फ अपराधों का शिकार हुए बल्कि वह खुद भी अपराधों में संलिप्त पाए गए. वर्ष 2023 में देशभर में विदेशियों के साथ हुए अपराध के कुल 238 मामले दर्ज किए गए. वहीं, विदेशियों द्वारा किए गए अपराधों की संख्या 2,546 रही. इन आंकड़ों से साफ जाहिर है कि विदेशी नागरिकों के साथ जितना अपराध नहीं हुआ, उससे कई गुना ज्यादा अपराध किया. दिल्ली विदेशी पर्यटकों की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है, यहां भी स्थिति बेहद चिंताजनक है. दिल्ली में वर्ष 2023 में विदेशियों द्वारा अपराध के 130 मामले दर्ज किए गए, जबकि विदेशियों के खिलाफ 63 अपराध हुए. चार्जशीट दाखिल करने की दर 50.7% रही, जो राष्ट्रीय औसत से बेहद कम है. राजधानी में वर्ष 2021 में विदेशी नागरिकों द्वारा 322 और वर्ष 2022 में 256 अपराधी के घटनाओं को अंजाम दिया गया था. इन आंकड़ों को देखें तो वर्ष 2023 में विदेशी नागरिकों द्वारा दिल्ली में अपराध करने की घटनाएं घटी हैं. विदेशियों के साथ किस तरह के कितने अपराध हुए:

