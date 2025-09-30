दिल्ली: विदेशियों के साथ हुए अपराध और विदेशियों द्वारा किए गए अपराध, NCRB की रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े हुए जारी
भारत में विदेशी न सिर्फ अपराधों का शिकार हुए बल्कि वह खुद भी अपराधों में संलिप्त पाए गए.
September 30, 2025
Updated : September 30, 2025
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस साल अपराध के आंकड़ों की एक जटिल तस्वीर आई है. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) की ताजा रिपोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि भारत में विदेशी न सिर्फ अपराधों का शिकार हुए बल्कि वह खुद भी अपराधों में संलिप्त पाए गए. वर्ष 2023 में देशभर में विदेशियों के साथ हुए अपराध के कुल 238 मामले दर्ज किए गए. वहीं, विदेशियों द्वारा किए गए अपराधों की संख्या 2,546 रही. इन आंकड़ों से साफ जाहिर है कि विदेशी नागरिकों के साथ जितना अपराध नहीं हुआ, उससे कई गुना ज्यादा अपराध किया.
दिल्ली विदेशी पर्यटकों की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है, यहां भी स्थिति बेहद चिंताजनक है. दिल्ली में वर्ष 2023 में विदेशियों द्वारा अपराध के 130 मामले दर्ज किए गए, जबकि विदेशियों के खिलाफ 63 अपराध हुए. चार्जशीट दाखिल करने की दर 50.7% रही, जो राष्ट्रीय औसत से बेहद कम है. राजधानी में वर्ष 2021 में विदेशी नागरिकों द्वारा 322 और वर्ष 2022 में 256 अपराधी के घटनाओं को अंजाम दिया गया था. इन आंकड़ों को देखें तो वर्ष 2023 में विदेशी नागरिकों द्वारा दिल्ली में अपराध करने की घटनाएं घटी हैं.
विदेशियों के साथ किस तरह के कितने अपराध हुए:
|अपराध
|मामले
|चोरी
|46
|बलात्कार
|27
|महिलाओं पर हमला
|22
|धोखाधड़ी
|21
|हत्या
|13
वर्ष 2023 में विदेशियों द्वारा अपराध: देश में न सिर्फ विदेशी नागरिकों के साथ आपराधिक वारदातें हुई है बल्कि विदेशी नागरिकों ने भी देश में खूब अपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है. विदेशी नागरिकों के खिलाफ विभिन्न अपराध के कुल 2,546 मामले दर्ज हैं. विदेशी नागरिकों पर पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 1021 मामले हैं. त्रिपुरा में 285 महाराष्ट्र में 276 दिल्ली में 130 और कर्नाटक में 119 मामले दर्ज हुए. तमिलनाडु में 112 हिमाचल प्रदेश में 83, हरियाणा में 73 उत्तर प्रदेश में 60 और गोवा में 61 मामले दर्ज किए गए.
NCRB की रिपोर्ट साफ इशारा करती है कि भारत में पर्यटन स्थलों व खासतौर पर दिल्ली जैसे महानगरों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है, जिससे विदेशियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और उनकी छवि पर नकारात्मक असर न पड़े.
