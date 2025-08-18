रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के किच्छा कोतवाली क्षेत्र में पुराने विवाद को लेकर हथियारों से लैस बदमाशों ने घर में घुस कर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. इस दौरान आरोपियों ने कई राउंड गोलियां भी चलाई. बताया जा रहा है कि मृतक निर्वाचित प्रधान का भतीजा था. आरोप है कि चुनाव में मिली हार के बाद सुनियोजित षड्यंत्र कर युवक की हत्या की गई है. फिलहाल, पुलिस मामले की तहकीकात कर आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है.

किच्छा में दरउ में पुरानी रंजिश को लेकर हथियारों से लैस बदमाशों ने घर में घुसकर पहले तो जमकर फायरिंग की. फिर एक युवक को गोली मार दी. आनन-फानन में परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक निर्वाचित प्रधान गफ्फार खान का भतीजा है. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने घटनास्थल से कारतूस के खोके भी बरामद किए है.

प्रधान के भतीजे की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)

हथियारों से लैस बदमाश घर में घुसे फिर की ताबड़तोड़ फायरिंग: जानकारी के मुताबिक, किच्छा तहसील क्षेत्र के ग्राम दरउ निवासी अकरम खा के घर में आज दोपहर हथियारों से लैस बदमाश घुस आए और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे. इस बीच मौके पर अलीम भी पहुंच गया और विरोध करने लगा. तभी बदमाशों ने अलीम पर फायर झोंक दी. जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया. आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई.

बदमाशों ने कार में भी की तोड़फोड़ (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

पुरानी और चुनावी रंजिश को लेकर अलीम की हत्या का आरोप: परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि पुरानी और चुनावी रंजिश को लेकर अलीम की हत्या हुई है. कुछ दिन पहले भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था. अलीम की मौत के पर उसके परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

"दरउ ग्राम सभा की जनता ने गफ्फार खा को प्रधान बनाया. तभी से विपक्ष के लोग गफ्फार खा को घेरने में जुटे हुए थे. आज उनके भाई के घर में घुस कर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए उनके भतीजे को गोली मार कर हत्या कर दी."- राजेश शुक्ला, पूर्व विधायक

क्या बोली पुलिस? पुलिस ने जमीनी विवाद की वजह से हत्या होने की आशंका जताई है. फिर भी पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

"किच्छा कोतवाली क्षेत्र में दो पक्षों के बीच आज विवाद हुआ था. जिसमें एक पक्ष के लोगों ने गोली मारकर युवक की हत्या कर दी है. दोनों पक्षों में जमीनी विवाद चल रहा था. पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा."- उत्तम सिंह नेगी, एसपी सिटी

