देहरादून में दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म, विकासनगर में दुष्कर्म करने वाले आरोपी गिरफ्तार - DEHRADUN SEXUAL ASSAULT CASE

देहरादून में दिव्यांग युवती चल पाने में लाचार होने के कारण घर पर अकेली थी. तभी युवक आया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 13, 2025 at 2:04 PM IST

Updated : August 13, 2025 at 4:01 PM IST

देहरादून/विकासनगर: उत्तराखंड में महिला अपराध के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा मामला देहरादून के नगर कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है. जहां एक युवक ने घर में घुस कर एक दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म करने की घटना को अंजाम दिया. मामले में कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर युवक को हिरासत में ले लिया है. उधर, विकासनगर में शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने दबोचा है.

सड़क हादसे में दोनों पैर से दिव्यांग हुई युवती: दरअसल, पीड़िता के मौसा ने कोतवाली नगर में एक शिकायत दर्ज कराई है. जिसमें उन्होंने बताया है कि युवती के माता-पिता ने बचपन से उसे छोड़ कर अलग शादी कर ली थी. वो कई सालों से अपने मौसा के पास ही रहती है. जो एक सड़क हादसे में दोनों पैर से लाचार हो चुकी थी. मंगलवार सुबह को मौसा किसी काम से अस्पताल गए हुए थे. आरोप है कि उसी दौरान 24 वर्षीय युवक अजय राय उनके घर में घुसा और दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म किया.

अकेला पाकर घर में घुसा युवक, दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम: आरोपी युवक एक कैफे में काम करता है और उसकी युवती पर काफी दिनों से नजर थी. युवक अकेला पाकर घर में घुस गया. साथ ही जब मौसा अस्पताल से घर पहुंचा तो पीड़िता रोती मिली. उन्हें लगा कि भूख से रो रही है. वो बाहर से खाना पैक करवाकर लाए थे. उसके पास पहुंचकर खाना देने लगे तो वो और बुरी तरह से रोने लगी और कपड़े भी अस्त व्यस्त थे.

पीड़िता की आपबीती सुनाई तो मौसा के उड़े होश: वहीं, जब मौसा ने पीड़िता की हिम्मत बंधाई तो उसने आपबीती बताई. जिसे सुन मौसा के पैरों तले जमीन खिसक गई. इसके बाद मौसा ने कोतवाली नगर को सूचना दी. जिसके बाद सूचना के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. साथ ही युवक अजय को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. साथ ही पुलिस अब पूरे मामले में अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है.

"तहरीर के आधार मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी अजय राय को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. साथ ही घटना के संबंध में अग्रिम कार्रवाई जारी है."- प्रदीप पंत, कोतवाली नगर प्रभारी

विकासनगर में युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार: बीती 11 अगस्त को एक युवती ने विकासनगर थाने में पर आकर एक शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें युवती ने बताया था कि उसकी जान पहचान 8 साल पहले ढकरानी निवासी एक युवक से हुई थी. उस युवक ने पिछले 6 सालों से शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. इस दौरान गर्भवती होने पर 1 अगस्त को ढकरानी में एक निजी अस्पताल में बच्ची को भी जन्म दिया था. जिसे डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

विकासनगर में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- Police)

वहीं, शिकायत में पीड़िता ने आरोपी जुनैद पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया था. जिस पर पुलिस ने युवती की तहरीर के आधार पर जुनैद के खिलाफ विकासनगर थाने में संबंधित धाराओं समेत बीएनएस में केस पंजीकृत किया. जिसके बाद पुलिस की गठित टीम ने आरोपी जुनैद को 12 अगस्त को विकासनगर बाजार चौकी के पास से गिरफ्तार किया गया.

बता दें कि उत्तराखंड में आए दिन कहीं न कहीं से बच्चियों, किशोरियों, युवतियों और महिलाओं से दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रहा है. जिससे महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है. बीती रोज ही हरिद्वार के भगवानपुर थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय किशोरी के साथ 50 वर्षीय अधेड़ ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. हालांकि, इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है.

