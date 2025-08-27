हल्द्वानी: काठगोदाम थाना क्षेत्र के कॉलटैक्स के पास नहर में गिरकर बहे युवक का शव बरामद हो गया है. युवक का शव घटनास्थल से करीब 7 किलोमीटर दूर रामपुर रोड स्थित नहर में मिला है. जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है. वहीं, लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में सिंचाई नहर में एक कंकाल मिला है. जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है.

काठगोदाम में कॉलटैक्स के पास नहर में गिरा था युवक: बता दें कि बीती रोज यानी 26 अगस्त को काठगोदाम थाना क्षेत्र के अंतर्गत कॉलटैक्स के पास मोनू नाम का एक युवक नहर के पास खड़ा था, जो अचानक से नहर में जा गिरा. मौके पर मौजूद लोगों ने आनन-फानन में काठगोदाम थाना पुलिस को सूचना दी. जिस पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, फिर उसकी तलाश शुरू की. घटनास्थल के पास पुलिस को मोनू की चप्पल बरामद हुई.

लोगों से पूछताछ करती पुलिस की टीम (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

नहर कवर होने और अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू में आई परेशानी: कॉलटैक्स की यह नहर मुखानी तक कवर है, जिस वजह से युवक की तलाश करना चुनौती बन गया. ऐसे में युवक की तलाश के लिए सुरक्षा की दृष्टि से गौला बैराज को बंद कराया गया, लेकिन अंधेरा होने के चलते सर्च अभियान को रोकना पड़ा. बुधवार सुबह यानी आज फिर से सर्च अभियान चलाया गया.

घटनास्थल से 7 किलोमीटर दूर मिला शव: इसी कड़ी में मोनू का शव घटनास्थल से 7 किलोमीटर दूर रामपुर रोड के पास नहर में फंसा मिला. जहां पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला. मूल रूप से मुरादाबाद के कांठ निवासी रवि कुमार उर्फ मोनू (उम्र 30 वर्ष) काठगोदाम के इंद्रानगर में अपनी दीदी मंजू लता के साथ रहता था. उसके जीजा प्रदीप ने बताया कि रवि की मां और पिता का पहले ही निधन हो चुका है, वो यहां आते-जाते रहता था.

युवक के नहर में गिरने की सूचना पर पहुंची पुलिस (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

लालकुआं में सिंचाई नहर में मिला कंकाल: लालकुआं कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सिंचाई नहर में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश (कंकाल) मिलने से हड़कंप मचा हुआ है. कंकाल मिलने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. बताया जा रहा है कि लाश 20 से 25 दिन पुरानी है, जो पूरी तरह से कंकाल में बदल गया है.

लालकुआं कोतवाली प्रभारी दिनेश चंद्र फर्त्याल ने बताया कि स्थानीय लोगों ने सूचना दी थी कि मोटाहल्दू जंगल के बीच से निकलने वाली सिंचाई नहर में लाश पड़ी है. जब पुलिस की टीम ने जांच पड़ताल की तो लाश पूरी तरह से कंकाल बन गई थी.

घटनास्थल पर मौजूद एसडीआरएफ की टीम (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पिछले दिनों पहाड़ों पर भारी बरसात हुई थी, जिसके चलते नदी नाले उफान पर थे. संभवत लाश नहर में कहीं से बह कर आई होगी. लाश मिलने की सूचना आसपास के थाना और पुलिस चौकी को दे दी गई है. ताकि, गुमशुदा लोगों के परिवार वालों से संपर्क किया जा सके.

"मृतक की पहचान के लिए शव (कंकाल) को मोर्चरी में रखा गया है. उसकी शिनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाएगा."- दिनेश फर्त्याल, लालकुआं कोतवाली प्रभारी

