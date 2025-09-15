ETV Bharat / state

रामनगर में पर्यटक ने रिवाल्वर निकालकर लहराया, ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर धुना

रामनगर: नैनीताल जिले के ढिकुली क्षेत्र में ग्रामीणों ने एक पर्यटक की जमकर पिटाई कर दी. आरोप था कि पर्यटक ने नाबालिग लड़कियों को जबरन अपना नंबर देने की कोशिश की. जब विरोध हुआ तो उसने रिवाल्वर निकालकर लोगों पर तान दिया. साथ ही गोली चलाने की धमकी दे डाली. फिर क्या ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए उसे दबोच लिया और जमकर धुनाई कर दी. वहीं, ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है.

रिसॉर्ट में ठहरा हुआ था पर्यटक: जानकारी के मुताबिक, आरोपी पर्यटक मुरादाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है. जो एक रिसॉर्ट में ठहरा हुआ था. ढिकुली क्षेत्र के ग्राम प्रधान जगदीश छिम्वाल ने बताया कि आरोपी रिसॉर्ट से बाहर निकलकर पास की एक दुकान पर सामान लेने गया. जहां उसने सामान लिया, लेकिन भुगतान नहीं किया.

नाबालिग लड़कियों को जबरन अपना मोबाइल नंबर देने की कोशिश: आरोप है कि इस दौरान पास में खड़ी नाबालिग लड़कियों को जबरन अपना मोबाइल नंबर देने की कोशिश की. जिसका परिजनों ने विरोध किया तो आरोपी ने रिवाल्वर निकालकर दुकानदार और आसपास मौजूद लोगों पर तानना शुरू कर दिया. जिससे मौके पर लोग दहशत में आ गए. इसी बीच ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना ग्राम प्रधान को दी.

ग्रामीणों ने पकड़कर पीटा: ग्राम प्रधान जगदीश छिम्वाल के मुताबिक, रिवाल्वर दिखाने के बाद आरोपी ने रिसॉर्ट की तरफ भागने का प्रयास किया. सूचना मिलने पर उन्होंने तत्काल रिसॉर्ट में पहुंचकर उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसने धमकी देते हुए कमर में हाथ डालकर रिवाल्वर निकालने की भी कोशिश की. इस पर ग्रामीणों ने मिलकर आरोपी का विरोध किया और उसकी पिटाई कर दी.