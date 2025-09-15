ETV Bharat / state

रामनगर में पर्यटक ने रिवाल्वर निकालकर लहराया, ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर धुना

ढिकुली में बिगड़ैल पर्यटक ने नाबालिग लड़कियों को जबरन अपना नंबर देने की कोशिश की. विरोध करने पर रिवाल्वर निकाला तो लोगों ने जमकर पीटा.

NAINITAL TOURIST BEATEN CASE
पर्यटक की पिटाई (फोटो सोर्स- Village Head Jagdish Chhimwal)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 15, 2025 at 12:10 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रामनगर: नैनीताल जिले के ढिकुली क्षेत्र में ग्रामीणों ने एक पर्यटक की जमकर पिटाई कर दी. आरोप था कि पर्यटक ने नाबालिग लड़कियों को जबरन अपना नंबर देने की कोशिश की. जब विरोध हुआ तो उसने रिवाल्वर निकालकर लोगों पर तान दिया. साथ ही गोली चलाने की धमकी दे डाली. फिर क्या ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए उसे दबोच लिया और जमकर धुनाई कर दी. वहीं, ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है.

रिसॉर्ट में ठहरा हुआ था पर्यटक: जानकारी के मुताबिक, आरोपी पर्यटक मुरादाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है. जो एक रिसॉर्ट में ठहरा हुआ था. ढिकुली क्षेत्र के ग्राम प्रधान जगदीश छिम्वाल ने बताया कि आरोपी रिसॉर्ट से बाहर निकलकर पास की एक दुकान पर सामान लेने गया. जहां उसने सामान लिया, लेकिन भुगतान नहीं किया.

नाबालिग लड़कियों को जबरन अपना मोबाइल नंबर देने की कोशिश: आरोप है कि इस दौरान पास में खड़ी नाबालिग लड़कियों को जबरन अपना मोबाइल नंबर देने की कोशिश की. जिसका परिजनों ने विरोध किया तो आरोपी ने रिवाल्वर निकालकर दुकानदार और आसपास मौजूद लोगों पर तानना शुरू कर दिया. जिससे मौके पर लोग दहशत में आ गए. इसी बीच ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना ग्राम प्रधान को दी.

ग्रामीणों ने पकड़कर पीटा: ग्राम प्रधान जगदीश छिम्वाल के मुताबिक, रिवाल्वर दिखाने के बाद आरोपी ने रिसॉर्ट की तरफ भागने का प्रयास किया. सूचना मिलने पर उन्होंने तत्काल रिसॉर्ट में पहुंचकर उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसने धमकी देते हुए कमर में हाथ डालकर रिवाल्वर निकालने की भी कोशिश की. इस पर ग्रामीणों ने मिलकर आरोपी का विरोध किया और उसकी पिटाई कर दी.

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया: उधर, घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई. जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया. अब आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. ग्रामीण इस घटना को गंभीर मानते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

क्या बोली पुलिस? रामनगर पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है. रिवाल्वर के बाद में जानकारी जुटाई जा रही है. इसके अलावा नाबालिग लड़कियों के साथ हुई छेड़छाड़ और रिवाल्वर लहराने के मामले में विस्तृत जांच की जा रही है. जांच के बाद ही आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

वहीं, इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. ताकि, इलाके में शांति बनी रहे और किसी भी नागरिक को उत्पीड़न का सामना न करना पड़े. उन्होंने इसे सामाजिक सुरक्षा और शांति के लिहाज से अत्यंत गंभीर माना है.

ये भी पढ़े-

For All Latest Updates

TAGGED:

MORADABAD YOUTH SHOW REVOLVERDHIKULI VILLAGER ASSAULT TOURISTरामनगर ढिकुली पर्यटक की पिटाईरामनगर पर्यटक लड़की से छेड़छाड़NAINITAL TOURIST BEATEN CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 2 की तारीखों का ऐलान, इतना रहेगा प्राइज मनी, बॉलीवुड सितारे लगाएंगे तड़का!

आपदा के दर्द से कराह रहे पहाड़ को अपने 'जननायकों' की तलाश, इनके आंदोलन से बचा था हिमालय

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.