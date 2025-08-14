ETV Bharat / state

पहले मां को मारा फिर गद्दे में लपेटकर लगा दी आग, विकासनगर में नशेड़ी बेटा गिरफ्तार - VIKASNAGAR WOMAN MURDER CASE

मां ने नशे के लिए पैसे नहीं दिए तो पाठल से वार कर उतारा मौत के घाट, घर पर आग लगाकर भागा, आरोपी बेटा गिरफ्तार

VIKASNAGAR WOMAN MURDER CASE
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 14, 2025 at 6:55 PM IST

4 Min Read

विकासनगर: आखिरकार विकासनगर क्षेत्र में अपनी बुजुर्ग मां की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि नशे के लिए पैसों की मांग को लेकर उसका मां से झगड़ा हुआ था. इसी दौरान उसने पाठल से वार कर मां की हत्या कर दी. इतना ही नहीं हत्या को दुर्घटना का रूप देने के लिए उसने घर पर आग भी लगा दी थी. साथ ही घर में रखी नगदी चोरी कर फरार हो गया था. जिसे अब पुलिस ने दबोच लिया है. आरोपी पहले ही नशा तस्करी में जेल की हवा खा चुका है.

दरअसल, बीती 3 अगस्त को हरबर्टपुर के रामबाग निवासी संजय सिंह ने विकासनगर कोतवाली में एक तहरीर दी थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि बीती 2 अगस्त की सुबह वो अपनी ड्यूटी पर आसन बैराज गए थे. इसी दौरान उनके पड़ोसियों ने उनके घर में आग लगने की सूचना दी. इस सूचना पर जब वो घर पहुंचे तो उनकी पत्नी जली हुई हालत में मृत पड़ी हुई थी.

उनका बेटा मनमोहन सिंह जो उनके साथ ही रहता था. वो घर से फरार था. संजय सिंह का कहना था कि उनका बेटा नशे का आदी था. जो अक्सर नशे के लिए अपनी मां से पैसों की मांग करता था. साथ ही लड़ाई-झगड़ा भी करता था. ऐसे में उन्होंने आशंका जताई कि उनकी पत्नी की हत्या उनके बेटे ने कमरे में आग लगाकर की है.

इस शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं समेत बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर जांच शुरू की. जिसके बाद महिला की डेड बॉडी को कब्जे मे लेकर पंचायत नामा की कार्रवाई कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. साथ ही फील्ड यूनिट टीम बुलाकर घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए.

उधर, घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तत्काल पुलिस टीम गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए. गठित टीम ने तत्काल मुखबिर तंत्र एक्टिव किए. साथ ही सर्विलांस के जरिए आरोपी की जानकारी जुटाई. इसी कड़ी में 13 अगस्त को घटना में नामजद मनमोहन सिंह को कुल्हाल क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया. उसके कब्जे से घर से चोरी नगदी भी बरामद हुई.

पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो नशे का आदी है. पहले भी नशे की तस्करी समेत आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है. वो अपने नशे के पूर्ति के लिए अक्सर अपनी मां से पैसों की मांग करता था. घटना के दिन भी आरोपी ने अपनी मां से नशे के लिए पैसों की मांग की थी, लेकिन मां ने मना कर दिया था.

पहले गर्दन काटी फिर शव गद्दे में लपेटकर आग लगाई: इतना ही नहीं मां ने उसे घर से बाहर नहीं जाने दिया, जिस पर आवेश में आकर आरोपी बेटे ने पहले पाठल से अपनी मां की गर्दन पर वार कर उसकी हत्या की. फिर शव को गद्दे में लपेटकर कमरे में आग लगा दी. ताकि, यह हत्या नहीं दुर्घटना लगे.

इसके बाद वो घर की अलमारी में रखे 30 हजार रुपए और एक बैग में अपने कपड़े लेकर अपनी बाइक से मौके से फरार हो गया. घटना में इस्तेमाल पाठल को आरोपी ने भागते समय ढालीपुर के पास फेंक दिया. जिसे अब आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद कर लिया है.

आरोपी का नाम-

  1. मनमोहन सिंह पुत्र संजय राणा (उम्र 31 वर्ष), निवासी- रामबाग, हरबर्टपुर, विकासनगर

ये भी पढ़ें-

विकासनगर: आखिरकार विकासनगर क्षेत्र में अपनी बुजुर्ग मां की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि नशे के लिए पैसों की मांग को लेकर उसका मां से झगड़ा हुआ था. इसी दौरान उसने पाठल से वार कर मां की हत्या कर दी. इतना ही नहीं हत्या को दुर्घटना का रूप देने के लिए उसने घर पर आग भी लगा दी थी. साथ ही घर में रखी नगदी चोरी कर फरार हो गया था. जिसे अब पुलिस ने दबोच लिया है. आरोपी पहले ही नशा तस्करी में जेल की हवा खा चुका है.

दरअसल, बीती 3 अगस्त को हरबर्टपुर के रामबाग निवासी संजय सिंह ने विकासनगर कोतवाली में एक तहरीर दी थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि बीती 2 अगस्त की सुबह वो अपनी ड्यूटी पर आसन बैराज गए थे. इसी दौरान उनके पड़ोसियों ने उनके घर में आग लगने की सूचना दी. इस सूचना पर जब वो घर पहुंचे तो उनकी पत्नी जली हुई हालत में मृत पड़ी हुई थी.

उनका बेटा मनमोहन सिंह जो उनके साथ ही रहता था. वो घर से फरार था. संजय सिंह का कहना था कि उनका बेटा नशे का आदी था. जो अक्सर नशे के लिए अपनी मां से पैसों की मांग करता था. साथ ही लड़ाई-झगड़ा भी करता था. ऐसे में उन्होंने आशंका जताई कि उनकी पत्नी की हत्या उनके बेटे ने कमरे में आग लगाकर की है.

इस शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं समेत बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर जांच शुरू की. जिसके बाद महिला की डेड बॉडी को कब्जे मे लेकर पंचायत नामा की कार्रवाई कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. साथ ही फील्ड यूनिट टीम बुलाकर घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए.

उधर, घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तत्काल पुलिस टीम गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए. गठित टीम ने तत्काल मुखबिर तंत्र एक्टिव किए. साथ ही सर्विलांस के जरिए आरोपी की जानकारी जुटाई. इसी कड़ी में 13 अगस्त को घटना में नामजद मनमोहन सिंह को कुल्हाल क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया. उसके कब्जे से घर से चोरी नगदी भी बरामद हुई.

पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो नशे का आदी है. पहले भी नशे की तस्करी समेत आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है. वो अपने नशे के पूर्ति के लिए अक्सर अपनी मां से पैसों की मांग करता था. घटना के दिन भी आरोपी ने अपनी मां से नशे के लिए पैसों की मांग की थी, लेकिन मां ने मना कर दिया था.

पहले गर्दन काटी फिर शव गद्दे में लपेटकर आग लगाई: इतना ही नहीं मां ने उसे घर से बाहर नहीं जाने दिया, जिस पर आवेश में आकर आरोपी बेटे ने पहले पाठल से अपनी मां की गर्दन पर वार कर उसकी हत्या की. फिर शव को गद्दे में लपेटकर कमरे में आग लगा दी. ताकि, यह हत्या नहीं दुर्घटना लगे.

इसके बाद वो घर की अलमारी में रखे 30 हजार रुपए और एक बैग में अपने कपड़े लेकर अपनी बाइक से मौके से फरार हो गया. घटना में इस्तेमाल पाठल को आरोपी ने भागते समय ढालीपुर के पास फेंक दिया. जिसे अब आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद कर लिया है.

आरोपी का नाम-

  1. मनमोहन सिंह पुत्र संजय राणा (उम्र 31 वर्ष), निवासी- रामबाग, हरबर्टपुर, विकासनगर

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

DEAHRAUN SON MURDER MOTHERविकासनगर बेटे ने की मां की हत्याविकासनगर महिला की हत्याYOUTH ARREST WOMAN MUDER VIKASNAGARVIKASNAGAR WOMAN MURDER CASE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

धराली आपदा में कल्प केदार ने ली समाधि, केदारनाथ से भी पहले पांडवों ने बनाया था ये मंदिर, जानें महत्व

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.