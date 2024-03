सीतापुर में पत्नी ने तीन बच्चों के साथ जान दी, पति पुलिस कस्टडी में

जानकारी देते एसपी चक्रेश मिश्रा

सीतापुर: बुधवार को मानपुर थानाक्षेत्र में एक मां ने अपने तीन बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि महिला का उसके पति से झगड़ा हुआ था. बुधवार सुबह वह तीनों बच्चों के साथ खेत में गयी और वहीं आत्महत्या कर ली. खेत में बेसुध देख के चारों का जिला अस्पताल ले जाया गया. सीतापुर जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मां और तीनों बच्चों की मौत हो गयी. पुलिस ने चारों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिये. पुलिस ने पति को हिरासत में लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है.

अहमदपुर गांव में रहने वाली राजकुमारी (35 वर्ष) पत्नी सजीवन ने बुधवार सुबह खेतों में अपने तीन बच्चों के साथ गयी. वहां उसने तीनों बच्चों संध्या (8 वर्ष), नेहा (5 वर्ष) और सुमित (3 वर्ष) के साथ खेत में जाकर कुछ खा लिया. इसके बाद चारों बेसुध हो गये. ग्रामीणों ने खेत में चारों को बेहोश देखा, तो यह जानकारी पुलिस को दी. साथ ही महिला के पति को भी बताया.

पुलिस ने चारों के जिला अस्पताल में भर्ती कराया. वहां इलाज के दौरान मां और तीनों बच्चों की मौत हो गयी. राजकुमारी के पति सजीवन ने बताया कि मंगलवार रात को शादी से वापस आने के बाद उसका पत्नी से झगड़ा हुआ था. बाद में सब कुछ शांत हो गया था. सुबह पत्नी ने तीनों बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली. चारों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पुलिस ने इस मामले (Woman commits suicide with three children in Sitapur) में आरोपी पति को हिरासत में लिया है. प्रभारी निरीक्षक दिलीप चौबे ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी प्रवीण रंजन भी मौके पर पहुंचे थे. (Crime News UP)

