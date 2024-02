एक तरफा प्यार में मजनू बना युवक; लड़की के घर पर जान देने पहुंचा, FIR दर्ज

जानकारी पुलिस क्षेत्राधिकारी अतरौली अकमल खान

अलीगढ़: अलीगढ़ में एक तरफा प्यार में जब लड़की घर पर नहीं मिली, तो प्रेमी ने उसी के घर में जान देने की कोशिश की. हरदुआगंज क्षेत्र के एक गांव में इंटर की छात्रा को काफी दिनों से शोहदा परेशान कर रहा था. मंगलवार की रात को प्रेमी युवती के घर पर मिलने के लिये गया. वह युवती के घर की छत पर सीढी लगाकर चढ़ गया. जब वह नहीं मिली, तो उसके घर की छत सुसाइड (Man tried to commit suicide in Aligarh) करने की कोशिश करने लगा. इस दौरान ड्रम के गिरने की आवाज से लोग जाग गये और लोगों ने किसी तरह उसे बचा लिया. एकतरफा प्यार में पागल युवक को भगवान दास अस्पताल में भर्ती कराया गया. मामला थाना हरदुआगंज के जरौठी इलाके का है.

28 वर्षीय मनिंदर लंबे समय से 18 साल की छात्रा का पीछा कर रहा था. युवती ने घर पर बताया तो उसके पिता ने युवक के घर पर और पुलिस से शिकायत की थी. कोई कार्रवाई न होने पर परिजन खुद बेटी की सुरक्षा कर रहे थे. बेटी की हमेशा निगरानी कर रहे थे. मंगलवार रात युवती और उसका परिवार ग्राउंड तल पर कमरे में सोया था. शोहदा मनिंदर आधी रात को सीढ़ी लगाकर युवती के घर की छत पर पहुंच गया.

मनिंदर ने युवती को तलाश किया, लेकिन वह नहीं मिली. इसके बाद घर के ऊपरी हिस्से में बने कमरे में ड्रम पर चढ़ गया. इसके बाद उसने सुसाइड करने की कोशिश की. ड्रम गिरने की आवाज से युवती का परिवार जाग गया. उन्होंने छत पर पहुंच कर किसी तरह युवक को बचाया. सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गयी. मनिंदर को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

पुलिस क्षेत्राधिकारी अतरौली अकमल खान ने बताया कि देर रात्रि दो बजे हरदुआगंज क्षेत्र के जरौठी इलाके में युवक ने एक घर की छत पर जाकर आत्महत्या का प्रयास किया गया. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने युवक को तत्काल चिकित्सा के लिए रवाना किया. वहीं, जिस घर में आत्महत्या का प्रयास किया गया, जांच में पता चला कि युवक किसी युवती से एक तरफा प्रेम कर रहा था. इस संबंध में युवती के पिता की तहरीर के आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है. (Crime News UP)

