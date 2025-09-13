ETV Bharat / state

रुड़की में महिला को सम्मोहित कर छीने जेवरात और कीमती सामान, दो शातिर गिरफ्तार

हरिद्वार जिले के रुड़की में आमजन को सम्मोहित कर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, दो आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने सिखाया सबक

सम्मोहन गैंग के शातिर गिरफ्तार (फोटो सोर्स- Police)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 13, 2025 at 5:17 PM IST

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में लोगों को सम्मोहित कर धोखे से उनका सामान छीनने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिनके पास से कुंडल, मोबाइल फोन और नगदी समेत अन्य सामान भी बरामद हुए हैं. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें पुलिस न्यायालय के समक्ष पेश करने की तैयारी कर रही है.

दरअसल, बीती 11 अगस्त को यूपी के मुजफ्फरनगर के रामपुरी निवासी एक महिला ने रुड़की कोतवाली पुलिस में एक तहरीर दी थी. जिसमें महिला ने बताया था कि वो 9 अगस्त के दिन रुड़की नगर निगम पुल के पास अपने बच्चों के साथ खड़ी थी. इसी दौरान दो अज्ञात लोग उनके पास आए और उसका भविष्य बताने लगे.

Two Youth Arrested Who Dupe People by Hypnotizing
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- Police)

वहीं, परिवार में चल रही पारिवारिक समस्या को निपटाने की गारंटी देकर महिला को अपनी बातों और विश्वास में लिया. जिसके तहत दोनों ने लोगों ने महिला से कान के सोने के कुंडल, 2 मोबाइल फोन और 1200 रुपए की नकदी एक पोटली में रखवा लिए. जिसके बाद दोनों महिला से सामान छीनकर मौका पाकर फरार हो गए.

इस मामले में सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और घटना की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी. जिसके बाद घटना का संज्ञान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोबाल ने लिया. उन्होंने संदिग्ध व्यक्तियों और असामाजिक तत्वों पर बारीकी से नजर रखते हुए घटना के खुलासे के लिए निर्देश दिए.

सोनाली पार्क के पास से दो आरोपी गिरफ्तार: वहीं, घटना के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शेखर चंद्र सुयाल के नेतृत्व में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया. जिसके बाद टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए. इसके साथ ही मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया. जिसके बाद टीम ने मुखबिर की सूचना पर सोनाली पार्क के पास से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार आरोपियों के नाम-

  1. शादाब पुत्र अब्दुल हक (उम्र 35 वर्ष), निवासी- अब्दाल साहब रोड़, कलियर (हरिद्वार)
  2. साजिद पुत्र ताहीर (उम्र 32 वर्ष), निवासी- हरेटी, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)

महिला से छीने कुंडल बेच डाले: पुलिस की टीम ने दोनों आरोपियों के कब्जे से महिला से छीने गए दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं. वहीं, आरोपियों ने महिला के कुंडल को कलियर मेले में किसी अज्ञात व्यक्ति को बेच दिया था. जबकि, कुंडल को बेचकर कमाई गई रकम 28 हजार 70 रुपए भी बरामद किए गए हैं.

"9 सितंबर को एक महिला अपने बच्चों के साथ नगर निगम पुल के पास खड़ी हुई थी. इसी दौरान दो अज्ञात व्यक्ति वहां पहुंचे और भविष्य बताने के बहाने महिला को अपने झांसे में ले लिया. इसके बाद महिला के सोने के कुंडल, दो मोबाइल फोन और नकदी लेकर फरार हो गए थे. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है."- शेखर चंद्र सुयाल, एसपी देहात

"आरोपियों के पास से छीने गए दो मोबाइल फोन और 28,070 रुपए बरामद हुए हैं, जो उन्होंने सोने के कुंडल बेचकर हासिल किए थे. पुलिस की इस कार्रवाई से न सिर्फ पीड़िता को न्याय मिला है. बल्कि, इस तरह के ठग गिरोहों के खिलाफ कड़ा संदेश भी गया है."- शेखर चंद्र सुयाल, एसपी देहात

