हल्द्वानी में आरएसएस के बड़े पदाधिकारी के बेटे ने की आत्महत्या, बीबीए कर रहा था 24 वर्षीय युवक

हल्द्वानी: हल्द्वानी में एक दर्दनाक वाकया हुआ है. यहां आरएसएस (Rashtriya Swayamsevak Sangh) के एक पदाधिकारी के बेटे ने आत्महत्या कर ली है. 24 साल के बेटे के आत्महत्या करने से पीड़ित घर में मातम छा गया है. आस पड़ोस के लोग भी इस घटना के बाद स्तब्ध हैं.

संघ पदाधिकारी के बेटे ने की आत्महत्या: नैनीताल जिले की हल्द्वानी शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत हीरानगर रहने वाले एक 24 वर्षीय युवक ने अज्ञात कारणों के चलते घर में ही आत्महत्या कर ली. शव खून से लथपथ था. उसके पास से एक चाकू बरामद हुआ है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. युवक की मौत के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

बताया जा रहा कि हीरा नगर के रहने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाह के 24 वर्षीय बेटे ने आत्महत्या कर ली है. घटना के बाद आनन फानन में परिवार वाले बेटे को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल ले गए. वहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया.

बीबीए कर रहा था युवक: बताया जा रहा है कि युवक बीबीए की पढ़ाई कर रहा था और वो कुछ दिनों से परेशान चल रहा था. सुबह वो बाथरूम में गया और उसके चिल्लाने की आवाज आई. चिल्लाने की आवाज सुनकर परिवार वालों ने बाथरूम में जाकर देखा तो युवक लहूलुहान स्थिति में पड़ा हुआ था. परिवार वाले उसको तुरंत डॉक्टर सुशीला तिवारी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे. लेकिन अत्यधिक खून बह जाने के कारण तब तक देर हो चुकी थी. डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया.