हल्द्वानी में आरएसएस के बड़े पदाधिकारी के बेटे ने की आत्महत्या, बीबीए कर रहा था 24 वर्षीय युवक

पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है. घटनास्थल पर खून मिला है.

RSS FUNCTIONARY SUN KILLED HIMSELF
कांसेप्ट इमेज. (Concept Image- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 9, 2025 at 9:40 AM IST

Updated : September 9, 2025 at 10:16 AM IST

हल्द्वानी: हल्द्वानी में एक दर्दनाक वाकया हुआ है. यहां आरएसएस (Rashtriya Swayamsevak Sangh) के एक पदाधिकारी के बेटे ने आत्महत्या कर ली है. 24 साल के बेटे के आत्महत्या करने से पीड़ित घर में मातम छा गया है. आस पड़ोस के लोग भी इस घटना के बाद स्तब्ध हैं.

संघ पदाधिकारी के बेटे ने की आत्महत्या: नैनीताल जिले की हल्द्वानी शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत हीरानगर रहने वाले एक 24 वर्षीय युवक ने अज्ञात कारणों के चलते घर में ही आत्महत्या कर ली. शव खून से लथपथ था. उसके पास से एक चाकू बरामद हुआ है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. युवक की मौत के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

बताया जा रहा कि हीरा नगर के रहने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाह के 24 वर्षीय बेटे ने आत्महत्या कर ली है. घटना के बाद आनन फानन में परिवार वाले बेटे को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल ले गए. वहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया.

बीबीए कर रहा था युवक: बताया जा रहा है कि युवक बीबीए की पढ़ाई कर रहा था और वो कुछ दिनों से परेशान चल रहा था. सुबह वो बाथरूम में गया और उसके चिल्लाने की आवाज आई. चिल्लाने की आवाज सुनकर परिवार वालों ने बाथरूम में जाकर देखा तो युवक लहूलुहान स्थिति में पड़ा हुआ था. परिवार वाले उसको तुरंत डॉक्टर सुशीला तिवारी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे. लेकिन अत्यधिक खून बह जाने के कारण तब तक देर हो चुकी थी. डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया.

पुलिस कर रही आत्महत्या के कारणों की जांच: घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. बताया जा रहा कि युवक दो भाइयों में बड़ा था. मौत के कारणों का भी पता नहीं चल सका. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. हल्द्वानी कोतवाली प्रभारी राजेश यादव ने बताया कि-

एक युवक की मौत का मामला सामने आया है. घटनास्थल पर खून और चाकू मिले हैं. पूरे मामले की जांच की जा रही है. घरवालों से पूछताछ में सामने आया है कि इन दिनों वो बीमार चल रहा था, जिससे वह परेशान था.
- राजेश यादव, कोतवाली प्रभारी -

सजल के घर में मातम: घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. युवक के पिता राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नैनीताल जिले के कार्यवाह हैं. घटना की सूचना मिलते ही भाजपा के साथ-साथ उनके करीबी लोग भी डॉक्टर सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में पहुंच गए. इस दौरान सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में भी काफी भीड़ लगी रही. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना के सभी साक्ष्य को इकट्ठा किया है. बताया जा रहा की युवक पढ़ने में काफी होशियार था और बीबीए की पढ़ाई कर रहा था. पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है.

