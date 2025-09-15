ETV Bharat / state

देहरादून में 8 महीने की गर्भवती महिला ने पड़ोसी पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, चोरी की घटनाएं भी बढ़ी

देहरादून: पटेलनगर कोतवाली क्षेत्र में एक शर्मनाक घटना सामने आई है. जहां 8 महीने की गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. दुष्कर्म का आरोप पीड़ित महिला ने पड़ोस के एक व्यक्ति पर लगाया है. महिला की शिकायत के आधार पर व्यक्ति के खिलाफ कोतवाली पटेलनगर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल, पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है. वहीं, दूसरी ओर चोरी और सेंधमारी की घटनाएं भी सामने आ रही है, जिसमें युवतियों की संलिप्तता पाई जा रही है.

देहरादून में 8 महीने की गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म: जानकारी के मुताबिक, पटेलनगर थाना क्षेत्र में किराए पर रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी 8 महीने की गर्भवती है. बीती शनिवार तड़के करीब 3 बजे उसकी पत्नी कमरे से उठकर बाथरूम के लिए बाहर गई. उसी दौरान पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने उसकी पत्नी के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया.

जिससे उसकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई. ऐसे में उसे आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया. जहां पर महिला का उपचार किया गया. वहीं, पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले में पटेलनगर कोतवाली प्रभारी चंद्रभान अधिकारी का कहना है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है.

देहरादून में चोरी और सेंधमारी की घटनाएं बढ़ी: वहीं, दूसरी ओर इन दिनों राजधानी दून में चोरी और सेंधमारी की घटनाएं सामने आ रही है. जिसमें युवतियों की संलिप्तता भी पाई जा रही है. दून के 3 अलग-अलग इलाकों (डिस्पेंसरी रोड, शक्ति विहार और सुभाषनगर) में एक दिन में ही दो जगह चोरी तो एक जगह सेंधमारी की गई.