देहरादून में 8 महीने की गर्भवती महिला ने पड़ोसी पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, चोरी की घटनाएं भी बढ़ी

DEHRADUN PREGNANT WOMAN ASSAULT
September 15, 2025

देहरादून: पटेलनगर कोतवाली क्षेत्र में एक शर्मनाक घटना सामने आई है. जहां 8 महीने की गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. दुष्कर्म का आरोप पीड़ित महिला ने पड़ोस के एक व्यक्ति पर लगाया है. महिला की शिकायत के आधार पर व्यक्ति के खिलाफ कोतवाली पटेलनगर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल, पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है. वहीं, दूसरी ओर चोरी और सेंधमारी की घटनाएं भी सामने आ रही है, जिसमें युवतियों की संलिप्तता पाई जा रही है.

देहरादून में 8 महीने की गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म: जानकारी के मुताबिक, पटेलनगर थाना क्षेत्र में किराए पर रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी 8 महीने की गर्भवती है. बीती शनिवार तड़के करीब 3 बजे उसकी पत्नी कमरे से उठकर बाथरूम के लिए बाहर गई. उसी दौरान पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने उसकी पत्नी के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया.

जिससे उसकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई. ऐसे में उसे आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया. जहां पर महिला का उपचार किया गया. वहीं, पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले में पटेलनगर कोतवाली प्रभारी चंद्रभान अधिकारी का कहना है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है.

देहरादून में चोरी और सेंधमारी की घटनाएं बढ़ी: वहीं, दूसरी ओर इन दिनों राजधानी दून में चोरी और सेंधमारी की घटनाएं सामने आ रही है. जिसमें युवतियों की संलिप्तता भी पाई जा रही है. दून के 3 अलग-अलग इलाकों (डिस्पेंसरी रोड, शक्ति विहार और सुभाषनगर) में एक दिन में ही दो जगह चोरी तो एक जगह सेंधमारी की गई.

वहीं, शक्ति विहार में क्षेत्रवासियों की सक्रियता से घर में घुसने का प्रयास कर रही एक युवती पकड़ी गई. जिससे पूछताछ की जा रही है. दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष पंकज मेसोन के अनुसार, डिस्पेंसरी रोड पर स्थित एक स्टोर के मालिक प्रवीण मित्तल का घर भी प्रतिष्ठान के पीछे ही है. जहां से रविवार सुबह घर से चांदी की कुछ वस्तुएं और अंडरगारमेंट्स चोरी कर लिए गए.

सीसीटीवी खंगालने पर फुटेज में कूड़ा बीनने वाली एक लड़की मौका देखकर घर में घुसी और सामान भरकर निकल गई. जिसकी अब पुलिस तलाश कर रही है. वहीं, मामले में एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि सभी थाना प्रभारियों को चोरी की घटनाओं को लेकर निर्देशित किया गया है. जल्द ही इन महिलाओं की गिरफ्तारी कर ली जाएगी.

