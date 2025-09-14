ETV Bharat / state

चारपाई के नीचे जमीन में गड़ा था नीला ड्रम, पुलिस ने खोदकर निकाला तो उड़े होश!

हल्द्वानी में टिनशेड कमरे में चारपाई के नीचे नीले ड्रम में छुपा रखी थी कच्ची शराब, दो भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Raw Liquor in Blue Drum
शराब बरामद (फोटो- Police)
हल्द्वानी: मुखानी क्षेत्र में पुलिस के उस दंग रह गई, जब वो कच्ची शराब बेचने की सूचना पर एक घर में छापामारी करने पहुंची. जहां घर के अंदर नीला ड्रम होने की सूचना मिली, फिर पुलिस ने चारपाई हटाकर कमरे के अंदर में खुदाई शुरू की तो फर्श के नीचे दो ड्रम गड़े हुए मिले. जिसमें भारी मात्रा में कच्ची शराब रखी हुई थी. पूछताछ में पता चला कि उस घर में लंबे समय से कच्ची शराब का कारोबार चल रहा था. फिलहाल, पुलिस ने पूरे मामले में दो शातिर सगे भाई को कच्ची शराब की तस्करी के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

बताया जा रहा है कि दोनों भाई लंबे समय से कच्ची शराब की तस्करी कर रहे थे. कच्ची शराब के बारे में किसी को शक न हो, इसके लिए वो अपने घर के आंगन में टिनशेड के कमरे में जमीन के अंदर नीले ड्रम गाड़कर उसमें कच्ची शराब छुपाते थे. जब कोई शराब लेने आता था तो नीला ड्रम के ऊपर से मिट्टी हटाकर लोगों को शराब देते थे. पुलिस ने छापा मारकर 250 पाउच कच्ची शराब बरामद की है. साथ ही दोनों आरोपियों के खिलाफ पर गुंडा एक्ट लगाने की तैयारी कर रही है.

Raw Liquor in Blue Drum
जमीन में गड़े नीले ड्रम में शराब बरामद (फोटो- Police)

नैनीताल एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा ने बताया कि मासिक अपराध समीक्षा बैठक देने के दौरान पुलिसकर्मियों को नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे. जिसके तहत पुलिस नशे के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चला रही है. जिसके तहत मुखानी थाना पुलिस एक्टिव हुई. शनिवार देर रात पुलिस ने दो पेशेवर अपराधी (सगे भाई) के ठिकाने में छापेमारी की. जहां उनके घर से शराब बरामद हुआ है.

मुखानी थाना प्रभारी दिनेश जोशी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने फतेहपुर गुजरौड़ा कंजर बस्ती पीपल के पेड़ के पास शनिवार रात छापेमारी की. आरोपियों के घर के पास बने टिनशेड कमरे में चारपाई के नीचे जमीन में गड़े नीले ड्रम से 250 पाउच कच्ची शराब बरामद हुई है. पुलिस की कार्रवाई के दौरान आरोपी घर की दीवार फांदकर फरार हो गए.

आरोपियों की पहचान अरुण आर्या और करन आर्या निवासी फतेहपुर गुजरौड़ा के रूप में हुई है. दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से ही 6 आबकारी एक्ट में मुकदमे दर्ज हैं. मुखानी थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है. इनके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों से निर्देश मिले हैं. आरोपियों ने शातिराना अंदाज में कच्ची शराब को छिपाया था. मामले की विवेचना एसआई वीरेंद्र सिंह बिष्ट को सौंप दी गई है. आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

"नशे के कारोबार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगी. फिलहाल, दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है, उनके खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी."- प्रह्लाद नारायण मीणा, एसएसपी नैनीताल

