उत्तराखंड में साले ने जीजा संग मिलकर प्रेमिका की पति को मारी गोली, हत्या को दिखाया सड़क हादसा

काशीपुर में प्रेमिका के साथ रहना चाहता था प्रेमी, अपने जीजा के साथ मिलकर प्रेमिका के पति को गोली मारकर उतारा मौत के घाट

KASHIPUR SACHIN MURDER CASE
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी जीजा-साले (फोटो सोर्स- X@UdhamSNagarPol)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 10, 2025 at 10:55 PM IST

रुद्रपुर: काशीपुर के सचिन चौहान मौत मामले में पुलिस ने आरोपी जीजा-साले को गिरफ्तार किया है. आरोपी साला अपने प्रेमिका के साथ रहना चाहता था. इसलिए उसने अपने जीजा के साथ मिलकर प्रेमिका के पति की गोली मारकर हत्या कर दी. इतना ही नहीं आरोपियों ने हत्या को सड़क हादसा दिखाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारा भेद खोल दिया. पीएम रिपोर्ट में मृतक के सिर पर छर्रे लगने की पुष्टि हुई. जिस पर पुलिस ने आरोपी जीजा-साले को गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपियों के पास घटना में इस्तेमाल एक बाइक और तमंचा बरामद हुआ है. घटना को अंजाम देने वाले जीजा के खिलाफ हत्या का प्रयास, लूट, गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट, चोरी और दहेज उत्पीड़न समेत 8 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं. वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रह चुका है.

4 सितंबर को एक युवक की हुई थी मौत: दरअसल, काशीपुर के कुंडा क्षेत्र में हुई युवक की हत्या के मामले में कुंडा थाना पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है. पुलिस के मुताबिक, बीती 4 सितंबर को कुंडा पुलिस को सूचना मिली थी कि संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक सड़क हादसे में घायल हो गया है. घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पीएम रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा: वहीं, मृतक की पहचान सचिन कुमार चौहान निवासी आजमपुर, बिजनौर (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई. जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. 5 सितंबर को पीएम रिपोर्ट में सचिन की मौत सिर में छर्रे लगने से होने की पुष्टि हुई. जिसके बाद एसएसपी के निर्देश पर तीन टीमों का गठन किया गया.

इस दौरान टीम ने घटनास्थल समेत अन्य स्थानों में लगे 450 सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए परिजनों से पूछताछ की. जांच में पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे. जिसके बाद कुंडा थाना पुलिस ने 8 सितंबर को बैलपड़ाव (रामनगर) से संदिग्ध युवक जसप्रीत सिंह उर्फ जस्सी को हिरासत में लेकर पूछताछ की. जिसमें जसप्रीत ने युवक की हत्या करना कबूल किया.

सोनू वर्मा ने जसप्रीत सिंह के साथ मिलकर की थी सचिन चौहान की हत्या: आरोपी जसप्रीत सिंह ने बताया कि उसने अपने साले सोनू वर्मा के साथ मिलकर सचिन चौहान की हत्या की थी. इसके बाद 9 सितंबर को पुलिस ने काशीपुर बाईपास से मुख्य आरोपी सोनू वर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया.

सचिन की पत्नी के संग था सोनू वर्मा का प्रेम प्रसंग: पूछताछ में आरोपी सोनू वर्मा ने बताया कि उसका मृतक सचिन चौहान की पत्नी से प्रेम संबंध था. सचिन चौहान इसका विरोध करता था और पत्नी पर मारपीट भी करता था. इस बीच सोनू वर्मा ने अपने जीजा जसप्रीत सिंह से कहा कि उसे सचिन को रास्ते से हटाना है. ताकि, वो अपनी प्रेमिका के साथ रह सके.

गोली मारने के बाद सड़क हादसा दिखाने का प्रयास: साजिश के तहत जसप्रीत ने बाइक गिरवी रखने के बहाने सचिन को बुलाया. फिर पुल के पास गोली मारकर हत्या कर दी. जिसके बाद घटना को सड़क हादसा दिखाने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस को गुमराह नहीं कर पाए. पीएम रिपोर्ट में गोली मारने की पुष्टि होने के बाद दोनों को दबोच लिया गया.

कुख्यात अपराधी है जसप्रीत सिंह: पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी जसप्रीत सिंह उर्फ जस्सी पुत्र सतविंदर सिंह निवासी शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) एक कुख्यात अपराधी है. उसके खिलाफ हत्या का प्रयास, लूट, गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट, चोरी और दहेज उत्पीड़न समेत 8 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं. वहीं, पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है.

काशीपुर जीजा साले गिरफ्तारकाशीपुर सचिन चौहान हत्या केसKASHIPUR LOVE AFFAIRTWO ACCUSED ARREST IN KASHIPURKASHIPUR SACHIN MURDER CASE

