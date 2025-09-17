ETV Bharat / state

देहरादून में फायरिंग करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, जानिए क्यों दागी गोली

देहरादून में फायरिंग करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा, हरिद्वार फायरिंग से भी जुड़ा नाता, जानिए क्या था पूरा मामला?

DEHRADUN FIRING CASE
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- Police)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 17, 2025 at 10:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: कोतवाली नगर क्षेत्र में फायरिंग मामले में पुलिस और एसओजी की टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने पीड़ित के साथ पुरानी रंजिश के चलते उसे जान से मारने की नीयत से फायर झोंकी थी. इतना ही नहीं देहरादून की घटना के बाद आरोपियों ने हरिद्वार में भी फायरिंग की थी. जिसमें 2 आरोपियों को हरिद्वार पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है.

बता दें कि बीती 14 सितंबर को आसिफ मलिक निवासी मेहूवाला ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अपने दोस्त हसन के साथ लालपुल से सहारनपुर चौक की तरफ जा रहा था. इसी दौरान मातावाला बाग के पास काले रंग की कार में बैठे व्यक्तियों ने उन्हें हाथ देकर रुकने का इशारा किया. इसके बाद ओवरटेक करते हुए जान से मारने की नीयत से पिस्टल से दो बार फायर किया.

पीड़ित की तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कोतवाली नगर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोतवाली नगर में अलग-अलग टीमों का गठन किया गया. गठित टीमों ने घटनास्थल और उसके आस पास से आने जाने वाले मार्गों पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले. जिसके बाद घटना में शामिल 3 आरोपी यश ठाकुर, देवराज और प्रिंस रोसवाल को गिरफ्तार किया गया.

पुलिस ने दी अहम जानकारी: कोतवाली नगर प्रभारी प्रदीप पंत ने बताया कि यश ठाकुर और उसके साथियों की आसिफ उर्फ बाबा के साथ पुरानी रंजिश थी. जिसके चलते यश ठाकुर के कहने पर अन्य आरोपियों ने योजना बनाकर घटना को अंजाम दिया था. घटना में गिरफ्तार आरोपियों के साथ 4 अन्य आरोपी ऋतिक, सागर, भानु और उधम प्रधान भी घटना में शामिल थे. यश ठाकुर के कहने पर घटना में शामिल आरोपी देवराज, प्रिंस रोसवाल, ऋतिक, सागर, भानु और उधम प्रधान प्रिंस की गाड़ी से देहरादून आए थे.

आरोपियों को जानकारी थी कि आसिफ के पास एक बिना नंबर की सफेद रंग की कार है. जिस पर आरोपियों ने आसिफ के संबंध में जानकारी कर उसका पीछा किया. फिर मतवाला बाग के पास आरोपी के साथी भानु और सागर ने आसिफ को जान से मारने की नीयत से उस पर फायर किया था.

घटना के बाद आरोपी भानु ने अपने साथियों के साथ कनखल और आरोपी उधम प्रधान ने रुड़की में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था. जिसमें हरिद्वार पुलिस ने दोनों आरोपियों को देहरादून की घटना में इस्तेमाल पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा. साथ ही घटना में शामिल 2 अन्य आरोपी ऋतिक और सागर की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

FIRING IN HARIDWARYOUTH ARREST IN DEHRADUNदेहरादून फायरिंग केस आरोपी गिरफ्तारहरिद्वार में फायरिंगDEHRADUN FIRING CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 2 की तारीखों का ऐलान, इतना रहेगा प्राइज मनी, बॉलीवुड सितारे लगाएंगे तड़का!

आपदा के दर्द से कराह रहे पहाड़ को अपने 'जननायकों' की तलाश, इनके आंदोलन से बचा था हिमालय

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.