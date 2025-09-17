ETV Bharat / state

देहरादून में फायरिंग करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, जानिए क्यों दागी गोली

देहरादून: कोतवाली नगर क्षेत्र में फायरिंग मामले में पुलिस और एसओजी की टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने पीड़ित के साथ पुरानी रंजिश के चलते उसे जान से मारने की नीयत से फायर झोंकी थी. इतना ही नहीं देहरादून की घटना के बाद आरोपियों ने हरिद्वार में भी फायरिंग की थी. जिसमें 2 आरोपियों को हरिद्वार पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है.

बता दें कि बीती 14 सितंबर को आसिफ मलिक निवासी मेहूवाला ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अपने दोस्त हसन के साथ लालपुल से सहारनपुर चौक की तरफ जा रहा था. इसी दौरान मातावाला बाग के पास काले रंग की कार में बैठे व्यक्तियों ने उन्हें हाथ देकर रुकने का इशारा किया. इसके बाद ओवरटेक करते हुए जान से मारने की नीयत से पिस्टल से दो बार फायर किया.

पीड़ित की तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कोतवाली नगर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोतवाली नगर में अलग-अलग टीमों का गठन किया गया. गठित टीमों ने घटनास्थल और उसके आस पास से आने जाने वाले मार्गों पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले. जिसके बाद घटना में शामिल 3 आरोपी यश ठाकुर, देवराज और प्रिंस रोसवाल को गिरफ्तार किया गया.

पुलिस ने दी अहम जानकारी: कोतवाली नगर प्रभारी प्रदीप पंत ने बताया कि यश ठाकुर और उसके साथियों की आसिफ उर्फ बाबा के साथ पुरानी रंजिश थी. जिसके चलते यश ठाकुर के कहने पर अन्य आरोपियों ने योजना बनाकर घटना को अंजाम दिया था. घटना में गिरफ्तार आरोपियों के साथ 4 अन्य आरोपी ऋतिक, सागर, भानु और उधम प्रधान भी घटना में शामिल थे. यश ठाकुर के कहने पर घटना में शामिल आरोपी देवराज, प्रिंस रोसवाल, ऋतिक, सागर, भानु और उधम प्रधान प्रिंस की गाड़ी से देहरादून आए थे.