कटारपुर फायरिंग मामले में तमंचे के साथ मुख्य आरोपी गिरफ्तार, जानिए क्यों चलाई गोली

बहुचर्चित कटारपुर फायरिंग प्रकरण में मुख्य आरोपी को पुलिस ने दबोचा, हरिद्वार जिले में लगातार सामने आ रही फायरिंग की घटनाएं

HARIDWAR KATARPUR FIRING CASE
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- Police)
ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 29, 2025 at 8:39 PM IST

लक्सर: हरिद्वार जिले के कटारपुर फायरिंग केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी को दबोच लिया है. जिसे पुलिस की टीम ने कोर्ट में पेश कर सलाखों के पीछे पहुंचाया दिया है. इस मामले में शामिल अन्य लोगों की पुलिस तलाश कर रही है. वहीं, पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किया है.

जानकारी के मुताबिक, बीती 25 सितंबर की शाम करीब 7:30 बजे कटारपुर गांव निवासी अनुज ने अपने गांव के ही एक व्यक्ति अर्जुन पुत्र सुरेंद्र को जान से मारने की नीयत से फायर किया था. जिसमें अर्जुन गंभीर रूप से घायल हो गया था. जिसे उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया. वहीं, घायल अर्जुन की पत्नी की तहरीर के आधार पथरी थाना पुलिस ने पोपिंद्र समेत 7 अन्य नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.

मामले में कार्रवाई करते हुए पथरी थाना पुलिस ने संभावित स्थानों पर दबिश दी. जिसके तहत पुलिस ने फायरिंग प्रकरण में शामिल मुख्य आरोपी अनुज (उम्र 20 वर्ष) को पथरी के भट्टा तिराहे के पास से दबोच लिया. आरोपी अनुज की निशानदेही से घटना में इस्तेमाल देशी तमंचा बरामद कर मुकदमे में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई.

"आरोपी अनुज और घायल अर्जुन के बीच पार्टी के दौरान मामूली विवाद हो गया था. जिसके चलते आरोपी ने अर्जुन को जान से मारने की नीयत से फायर किया था. घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. पकड़े गए आरोपी का नाम अनुज पुत्र पोपिंद्र है. जो पथरी के कटारपुर गांव का रहने वाला है."- मनोज नौटियाल, पथरी थाना प्रभारी

पथरी थाना में भी दबंगों ने की थी फायरिंग: इसके अलावा पथरी थाना पुलिस फायर झोंकने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज चुकी है. मामले के तहत बिशनपुर कुंडी आपदा राहत चौकी पर तैनात आपदा मित्र शिवम कुमार पुत्र पुष्पेंद्र पर देर रात में हमला जानलेवा हमला हुआ था. दबंगों ने पहले सज्जनपुर पीली निवासी शिवम कुमार को रात करीब 11 बजे बिशनपुर कुंडी स्थित बाढ़ चौकी पर नाइट ड्यूटी के लिए जाते समय घेर कर हमला किया था.

गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ, शिवम वहीं गिर पड़ा. गोली की आवाज सुनकर वहां पर हड़कंप मच गया था. लोग घटनास्थल की ओर दौड़े तो लोगों को आते देख हमलावर भाग गए. लोगों ने उसे पहले प्राथमिक उपचार दिलाया. इसके बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए इलाज के लिए जौलीग्रांट अस्पताल ले जाया गया. जहां काफी समय तक इलाज चलने के बाद शिवम की जान बच पाई. इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया था.

लक्सर में पहले भी हुए हैं आपराधिक घटनाएं: हरिद्वार जिले के लक्सर या पथरी क्षेत्र में अपराध की ये कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले भी 20 जुलाई को बाइक सवार बदमाशों ने कई राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. जिससे इलाके में दहशत फैल गई थी. तब 3 बाइकों पर 9 अराजक तत्व सवार होकर आए थे. जिन्होंने सिमली मोहल्ले के वार्ड नंबर 2 और 3 में अंधाधुंध फायरिंग की थी.

गोलियां चलने की आवाज सुनकर लोग घबराकर बाहर निकले तो अराजक तत्व फरार हुए थे. इससे पहले एक शराब कारोबारी पर भी लक्सर में दोपहर के समय घर जाते वक्त पीछा करते हुए युवकों ने फायरिंग की थी. गनीमत रही कि शराब कारोबारी को कोई हानि नहीं पहुंची, वो सकुशल बच गया था, लेकिन मामले में पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हो पुलिस ने 2 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा था.

