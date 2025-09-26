ETV Bharat / state

65 साल के बुजुर्ग ने 5 वर्षीय बच्ची से की छेड़छाड़, पुलिस ने पकड़कर जेल में डाला

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( फोटो सोर्स- Police )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 26, 2025 at 1:40 PM IST 3 Min Read