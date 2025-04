ETV Bharat / state

नाबालिग लड़की को भगाने वाला आरोपी अमृतसर से गिरफ्तार, ऋषिकेश में महिला से दुष्कर्म करने वाला भी धरा - DEHRADUN MINOR GIRL ABDUCT

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : April 23, 2025 at 10:07 PM IST | Updated : April 24, 2025 at 12:52 AM IST 3 Min Read

देहरादून/खटीमा: ऋषिकेश और देहरादून में पुलिस ने अलग-अलग मामले में दो आरोपियों को दबोचा है. पहले मामले में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने वाले आरोपी को अमृतसर से दबोचा है. आरोपी के कब्जे से नाबालिग लड़की को भी बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है. जबकि, दूसरे मामले में ऋषिकेश में महिला के साथ रेप करने वाला भी गिरफ्तार हुआ है. उधर, खटीमा में रेलवे स्टेशन के पास संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है. अमृतसर से नाबालिग लड़की को भगाने वाला गिरफ्तार: दरअसल, बीती 8 अप्रैल को नेहरू कॉलोनी थाने में एक व्यक्ति ने अपनी 16 वर्षीय बेटी के घर से बिना बताए कहीं चले जाने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर नेहरू कॉलोनी थाने में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया. नाबालिग की बरामदगी के लिए नेहरू कॉलोनी थाना स्तर पर पुलिस की टीम गठित की गई. गठित टीम ने नाबालिग के परिजनों और उसके दोस्तों से पूछताछ किया. वहीं, पूछताछ में नाबालिग लड़की को साहिल नाम के युवक द्वारा बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले जाने की जानकारी मिली. जिसके बाद जानकारी के आधार आरोपी साहिल निवासी सी ब्लॉक मोहन नगर, अमृतसर, पंजाब को अमृतसर से गिरफ्तार किया गया. जबकि, उसके कब्जे से नाबालिग लड़की को भी बरामद किया गया. साथ ही नाबालिग के बयानों के आधार आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. ऋषिकेश में महिला से दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार: इस मामले में बीती 22 अप्रैल को एक महिला ने ऋषिकेश कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उसकी जान पहचान साहिल नाम के युवक से थी. जिसने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. इस तहरीर के आधार पर पुलिस ने साहिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर आरोपी साहिल को ऋषिकेश क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया.

