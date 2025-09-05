देहरादून में फर्जी दस्तावेज लगाकर वन निगम के खाते से निकाले 14 लाख रुपए, सहारनपुर से शातिर गिरफ्तार

देहरादून वन विकास निगम के खाते से लाखों रुपए धोखाधड़ी कर दूसरे खाते में कराए ट्रांसफर, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
Published : September 5, 2025 at 8:44 PM IST
देहरादून: वन विकास निगम देहरादून के खाते से धोखाधड़ी कर पैसे निकालने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने सहारनपुर से दबोचा है. आरोपी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वन विकास निगम के खाते से 14 लाख से ज्यादा की धनराशि को किसी अन्य खाते में ट्रांसफर कराया था. साथ ही आरोपी बैंकों से लोगों को लोन दिलाने का काम करता था. जिसे पुलिस ने न्यायालय में पेश कर सलाखों के पीछे भेज दिया है.
वन विकास निगम देहरादून के खाते से ट्रांसफर करवाए 14 लाख रुपए: बता दें कि 20 फरवरी 2025 को देहरादून के शिमला बाईपास रोड स्थित पीएनबी बैंक के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक अनिल ने पटेलनगर कोतवाली में एक तहरीर दी थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि अज्ञात आरोपी ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर पंजाब नेशनल बैंक की शिमला बाईपास रोड पटेलनगर स्थित शाखा से वन विकास निगम देहरादून के खाते से गुड्डू कुमार नाम के व्यक्ति के अन्य खाते में धोखाधड़ी कर 14,03,596 रुपए ट्रांसफर कर लिए हैं.
मयंक भारद्वाज के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में दर्ज किया था मुकदमा: इस तहरीर के आधार पर आरोपी गुड्डू कुमार सिंह उर्फ मयंक भारद्वाज के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने घटना का खुलासा करने के लिए थाना स्तर से पुलिस टीम का गठन किया. पुलिस की टीम ने घटना के संबंध विवेचना के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर घटना के मास्टरमाइंड आरोपी मयंक भारद्वाज निवासी बेहट रोड (सहारनपुर) का नाम सामने आया.
गिरफ्तारी से बचने के लिए चल रहा था फरार, सहारनपुर से पुलिस ने दबोचा: जो घटना के बाद से लगातार अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा था. जिसके बाद पुलिस की टीम ने आरोपी के संबंध में जानकारी जुटाई. इसी कड़ी में आरोपी मयंक भारद्वाज को 5 सितंबर को सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया गया. जिसे देहरादून लाकर कोर्ट में पेश किया गया, फिर कोर्ट के आदेश पर आरोपी मयंक को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया.
"गिरफ्तार आरोपी मयंक भारद्वाज लोन एजेंट का काम करता है, जो लोगों को अलग-अलग बैंकों से लोन दिलाता था. आरोपी ने वन विकास निगम का फर्जी लेटर तैयार कर उसके आधार पर उनके खाते से धनराशि को एक अन्य खाते में ट्रांसफर कराया था. जिसे सहारनपुर से गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, फिर कोर्ट के आदेश पर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है."- चंद्रभान अधिकारी, कोतवाली पटेलनगर प्रभारी
