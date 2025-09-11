ETV Bharat / state

पिरान कलियर होटल स्वामी के बेटे का शव आसफनगर झाल से बरामद, 25 लाख की फिरौती न मिलने पर की थी हत्या

आसफ नगर झाल से अनवर का शव बरामद ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 11, 2025 at 1:33 AM IST 3 Min Read