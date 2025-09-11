पिरान कलियर होटल स्वामी के बेटे का शव आसफनगर झाल से बरामद, 25 लाख की फिरौती न मिलने पर की थी हत्या
पहले अपहरण किया फिर मांगी 25 लाख रुपए की फिरौती, समय पर नहीं मिला तो मारकर गंगनहर में फेंका, अब आसफनगर झाल से शव बरामद
September 11, 2025
रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में 5 दिन से पहले अपहरण हुए होटल संचालक के बेटे अनवर का शव आसफनगर झाल से बरामद हो गया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है. हालांकि, पुलिस ने अपहरण के बाद हत्या करने वाले 2 हत्यारोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वहीं, अनवर की हत्या के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और वो गहरे सदमे में हैं.
6 सितंबर को लापता हो गया था अनवर: बता दें कि बीती 6 सितंबर शनिवार को पिरान कलियर थाना क्षेत्र के बेडपुर गांव निवासी अनवर पुत्र नसीर (उम्र 20 वर्ष) दिन के समय घर से अपने होटल पिरान कलियर गया था. इसी दौरान करीब 4 बजे उसका मोबाइल फोन बंद आने लगा और देर रात तक अनवर के घर न पहुंचने पर उसके परिजनों को चिंता सताने लगी. जिसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की.
आरोपियों ने मांगी 25 लाख रुपए की फिरौती: इसी दौरान अनवर के बहनोई (जीजा) के मोबाइल पर अनवर के नंबर से कॉल आई. कॉल करने वाले व्यक्ति ने 25 लाख रुपए की डिमांड करते हुए अनवर को जिंदा छोड़ने की बात कही. जिसे सुनने के बाद उनके पैरों तले जमीन सरक गई. इसके बाद अनवर के पिता नसीर ने पुलिस को तहरीर दी. पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज करते हुए मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी.
दो आरोपी गिरफ्तार: वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने तत्काल सीआईयू और कलियर थाना प्रभारी रवींद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया. जिसके बाद 9 सितंबर मंगलवार को हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने मामले का खुलासा किया. जिसमें अपहरण एवं हत्या में शामिल अमजद निवासी मुकर्रबपुर और फरमान उर्फ लालू निवासी मुस्तफाबाद को गिरफ्तार किया.
अनवर की बॉडी को गंगनहर में फेंका: आरोपियों ने पूरे घटनाक्रम को कबूल करते हुए अनवर की बॉडी को गंगनहर में फेंकने की भी जानकारी पुलिस को दी थी. पुलिस लगातार अनवर को तलाशने के लिए सर्च अभियान चला रही थी. साथ ही अनवर के परिजन भी गंगनहर किनारे डेरा डाले हुए थे. वहीं, 10 सितंबर बुधवार को आसफनगर झाल में एक युवक का शव अटका हुआ देखा गया. जिसकी सूचना पुलिस को दी गई.
वहीं, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला और शव की शिनाख्त अनवर पुत्र नसीर निवासी बेडपुर थाना पिरान कलियर के रूप में की. इसके बाद पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल भिजवा दिया.
"शव की शिनाख्त अनवर पुत्र नासिर निवासी बेडपुर के रूप में हुई है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के अस्पताल भिजवा दिया गया है."- शेखर चंद्र सुयाल, एसपी देहात
