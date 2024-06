ETV Bharat / state

चाचा पर कुल्हाड़ी से वार करने गया भतीजा खुद हो गया घायल, जानें कैसे उल्टा पड़ा दाव - attack on uncle with an axe

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : 12 hours ago

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

पिथौरागढ़: सीमांत जिले पिथौरागढ़ में कुल्हाड़ी से चाचा को मारने गए भतीजा खुद ही शिकार बन गया. भतीजा जिस कुल्हाड़ी से चाचा मारने की गया था, चाचा ने वहीं कुल्हाड़ी भतीजे से छिनकर उसके पैर पर मार दी, जिससे भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया. हालांकि बाद में चाचा ही भतीजे को हॉस्पिटल लेकर गया और उसी ने पुलिस को मामले की सूचना दी. ये पूरा मामला जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ के रावलगांव का है. बताया जा रहा है कि शराब के नशे में धुत होकर मनोज अपने चाचा पूरन सिंह पर कुल्हाड़ी से हमला करने गया था. पूरन सिंह का कहना है कि उनका भतीजा शराब के नशे में लोगों के घरों में घुसकर चोरी और अभद्रता करता है. सोमवार देर शाम भतीजा मनोज कुल्हाड़ी लेकर उनके घर में घुस गया था, जहां वो उन पर हमला करने वाला था. तभी अपने आप में बचाने के लिए पूरन सिंह ने भतीजे मनोज के पैरों ही कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया. पूरन सिंह ने पूरे मामले की जानकारी 112 पर पुलिस को दी. मामले की सूचना मिलने के बाद पिथौरागढ़ कोतवाली से एसआई भुवन सिंह मौके पर पहुंचे. पूरन सिंह ने पुलिस को बताया कि भतीजा मनोज सिंह शराब पीकर लोगों के घरों में घुसता रहता है. सोमवार को वह उनके घर में घुसकर कुल्हाड़ी से हमला करने लगा, तभी उन्होंने अपने बचाव में मनोज के पैरों पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया. पूरन सिंह का कहना है कि उनके भतीजे की हरकतों से पूरा गांव और रिश्तेदार परेशान हैं. इस संबंध में वह कई बार एसडीएम कार्यालय में पत्र दे चुके हैं. पुलिस का कहना है कि मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है फिलहाल मामले की जांच की जा रही है जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. पढ़ें--- टिहरी सड़क हादसा: नशेड़ी BDO को पुलिस ने भेजा जेल, हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की गई थी जान