रुड़की: हरिद्वार जिले के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देख लोगों की रूह कांप गई. वीडियो में कुछ लोग गाली गलौज करते हुए एक युवक को अर्धनग्न अवस्था में बुरी तरह से पीटते हुए नजर आ रहे हैं. साथ ही युवक के हाथ भी बंधे हैं और जमीन पर लिटाकर जमकर मारपीट की जा रही है. इतना ही नहीं युवक को गोली मारने तक की धमकी के साथ ही उसके मुंह पर बंदूक की नाल डाला जा रहा है. वहीं, इस मामले में पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

अर्धनग्न और बांधकर युवक की बुरी तरह से पिटाई: दरअसल, एक युवक के साथ बुरी तरह से मारपीट का वीडियो सामने है, जिसे लोग तालिबानी सजा तक करार दे रहे हैं. जो मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मुड़लाना गांव का बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि 3 सितंबर बुधवार के दिन कुछ ग्रामीणों ने एक संदिग्ध युवक को चोर समझकर पकड़ लिया और उसके साथ जमकर मारपीट कर दी. इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने युवक को अर्धनग्न कर बांधा, फिर उसे जमीन पर लिटाकर बेरहमी से पीटा गया. साथ ही युवक को जान से मारने की धमकी तक दी गई.

युवक के मुंह में बंदूक की नाल ठूंसते भी दिखे आरोपी: इतना ही नहीं युवक के मुंह में बंदूक की नाल ठूंसने का दृश्य भी वीडियो में देखने को मिला है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया. जिसके बाद पुलिस ने तत्काल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी.

मंगलौर सीओ विवेक कुमार को सौंपी गई जांच: पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रहा है. जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है. फिलहाल, पूरे मामले की जांच मंगलौर सीओ विवेक कुमार को सौंपी गई है.

"वीडियो का संज्ञान लेते हुए इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है. वीडियो में मारपीट करते हुए दिखाई देने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल लाई जाएगी. किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है. मंगलौर सीओ विवेक कुमार की ओर से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है."- प्रमेंद्र डोबाल, एसएसपी, हरिद्वार

