पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड के पौड़ी जिले के तलसारी गांव में एक शख्स ने अपने वाहन में आत्महत्या कर ली. आत्महत्या से पहले शख्स का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें वो हिमांशु चमोली नाम के युवक पर 35 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाता दिख रहा है. यह रुपए जमीन के लेनदेन से जुड़े बताए जा रहे हैं. शख्स मानसिक प्रताड़ना से होकर खौफनाक कदम उठाने की बात करता भी दिख रहा है.

जानकारी के मुताबिक, पौड़ी ब्लॉक के तलसारी गांव में आज यानी 21 अगस्त की सुबह जितेंद्र सिंह पुत्र सतीश चंद्र (उम्र 32 वर्ष) ने अपने ही वाहन के अंदर आत्महत्या कर ली. वाहन में सिंगल बोर बंदूक और खोखा मिला है. जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. जितेंद्र सिंह ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया, जिसमें वो रोते हुए नजर आ रहा है. साथ ही हिमांशु चमोली नाम के युवक पर आरोप लगाया कि उसकी मौत का जिम्मेदार वही है. बताया जा रहा है कि हिमांशु चमोली बीजेपी नेता है.

युवक की आत्महत्या से हड़कंप (वीडियो- ETV Bharat)

एक व्यक्ति पर लगाए गंभीर आरोप: वीडियो में जितेंद्र सिंह आरोप लगाते हुए कह रहा है कि हिमांशु चमोली ने जमीन के लेनदेन के नाम पर उससे 35 लाख रुपए कैश ले लिए थे और अब जमीन का समाधान नहीं कर रहा है. इसकी वजह वो लगातार मानसिक तनाव और प्रताड़ना झेल रहा था. वीडियो में जितेंद्र भावुक होते हुए कहता दिख रहा है कि अब मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ हिमांशु चमोली है.

देहरादून में रहता था जितेंद्र: बताया जा रहा है कि जितेंद्र चार-भाई बहन हैं. वो उनमें सबसे बड़ा था, जो अपनी पत्नी और परिवार के साथ देहरादून में रहता था. घटना की जानकारी मिलते ही पौड़ी एसएसपी लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. जहां पुलिस शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर रही है, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा.

इस वाहन में जितेंद्र सिंह ने की आत्महत्या (फोटो- ETV Bharat)

पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार: वहीं, मृतक ने वीडियो में जिसका नाम लिया था, पुलिस ने उसे तत्काल हिरासत में ले लिया है. एसएसपी ने बताया कि आरोपित व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली गई है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. साथ ही पुलिस अन्य वित्तीय लेन-देन और विवादों की भी तहकीकात कर रही है. जितेंद्र सिंह की अचानक मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है.

ग्रामीणों ने कही ये बात: ग्रामीणों का कहना है कि जितेंद्र मिलनसार और सरल स्वभाव वाला व्यक्ति था, लेकिन पिछले कुछ समय से वो आर्थिक और मानसिक दबाव में था. घटना के बाद ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है और वे आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. फिलहाल, पुलिस इस मामले को गंभीरता से जांच रही है. मृतक के बयान वाले वीडियो को साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित कर लिया गया है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की छानबीन भी की जा रही है.

हिमांशु चमोली को बीजेपी ने निष्कासित किया (फोटो सोर्स- BJYM)

बीजेपी युवा मोर्चा ने हिमाशु चमोली को पद से हटाया: भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री हिमांशु चमोली पर लगे आरोप का पार्टी संगठन और नेतृत्व ने संज्ञान लिया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर हिमांशु चमोली को तत्काल प्रभाव से युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री के पद से हटा दिया है. इस संबंध में उत्तराखंड बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत ने कार्रवाई का पत्र जारी किया है.

"एक व्यक्ति के आत्महत्या की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. आत्महत्या करने वाले जितेंद्र ने वीडियो में जिस व्यक्ति का जिक्र किया है, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई हैय साथ ही इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है."- लोकेश्वर सिंह, एसएसपी पौड़ी

