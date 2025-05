ETV Bharat / state

काशीपुर-रामनगर हाईवे पर एक्सीडेंट, सड़क पार कर रहे युवक को वाहन ने मारी टक्कर, चली गई जान - UTTARAKHAND ROAD ACCIDENT

कासिम के परिजन ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

Published : May 15, 2025 at 1:46 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 1:54 PM IST

रामनगर: काशीपुर-रामनगर हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया. जिसमें एक युवक की जान चली गई. हादसा उस वक्त हुआ, जब युवक सड़क पार कर रहा था. तभी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. जिसकी वजह से उसने दम तोड़ दिया. अब टक्कर मारने वाले आरोपी वाहन चालक की पुलिस की ओर से तलाश की जा रही है. जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के भरतपुर क्षेत्र का रहने वाला कासिम (उम्र 29 वर्ष) रामनगर में कपड़ों की फेरी लगाने का काम करता था. उसी से ही वो अपने परिवार का भरण-पोषण करता था. जो बीती बुधवार शाम अपने काम से लौट रहा था. तभी सड़क हादसे का शिकार हो गया. फेरी का काम कर पालता था परिवार: घटना के बारे में मृतक के भाई सैफुल इस्लाम ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि उनका भाई कासिम रोजाना की तरह रामनगर से फेरी का काम कर अपनी कार से घर लौट रहा था. तभी टांडा के पास उसकी कार अचानक खराब हो गई. ऐसे में कासिम ने कार को लॉक कर सड़क किनारे खड़ा कर दिया और सड़क पार करने लगा. अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर: इसी दौरान एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कासिम बुरी तरह से घायल हो गया. स्थानीय लोगों ने तत्काल उसे उठाकर रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया. रास्ते में कासिम ने तोड़ा दम: परिजन उसे बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही कासिम ने दम तोड़ दिया. इस हादसे की खबर जैसे ही उसके गांव पहुंची तो परिवार में कोहराम मच गया. माता-पिता और परिवारजन बेसुध हैं. परिजनों ने घटना को लेकर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. टक्कर मारने वाले वाहन चालक की तलाश जारी: पुलिस ने अब पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया है. इस मामले में पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी वाहन और चालक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. ये भी पढ़ें- उत्तराखंड में फिर बड़ा हादसा, कार दुर्घटना में एक शख्स की गई जान, दो लोग घायल

