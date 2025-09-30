ETV Bharat / state

22 साल की शादी का दर्दनाक अंत, जमीन के लालच में पत्नी के सिर पर डंडे से किया वार, गिरफ्तार

हरिद्वार: उत्तराखंड में आपराधिक घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. ताजा मामला हरिद्वार जिले से सामने आया है, जहां रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने डंडे से पत्नी के सिर पर वार कर उसकी उसकी जान ले ली. पत्नी की हत्या के बाद आरोपी पति फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया.

पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट: पुलिस ने बताया कि, घटना रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सेक्टर 5 की है. जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. मामले में मृतका मंजू के पिता ने पुलिस में एक शिकायत दी, जिसमें उन्होंने बताया है कि करीब 22 साल पहले उनकी बेटी की शादी घनश्याम से हुई थी.

मूल रूप से नजीबाबाद का रहने वाला है पति: घनश्याम मूल रूप से उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद का रहने वाला है, लेकिन कामकाज के सिलसिले में लंबे समय से हरिद्वार में रह रहा था. उसके साथ उसकी पत्नी मंजू भी साथ रहती थी. उनका एक बेटा भी है.

शराब के नशे में पत्नी के साथ मारपीट करता था आरोपी पति: मृतका के पिता का आरोप है कि घनश्याम अक्सर शराब के नशे में मंजू के साथ मारपीट करता था. कई बार वो नशे में इतना धुत हो जाता था कि उसे होश तक नहीं रहता था कि वो क्या कर रहा है? इसके चलते मंजू लगातार परेशान रहती थी.