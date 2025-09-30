22 साल की शादी का दर्दनाक अंत, जमीन के लालच में पत्नी के सिर पर डंडे से किया वार, गिरफ्तार
उत्तराखंड के हरिद्वार में पति ने की पत्नी की हत्या, शराब की लत और जमीन की लालच में हत्यारा बना पति
हरिद्वार: उत्तराखंड में आपराधिक घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. ताजा मामला हरिद्वार जिले से सामने आया है, जहां रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने डंडे से पत्नी के सिर पर वार कर उसकी उसकी जान ले ली. पत्नी की हत्या के बाद आरोपी पति फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया.
पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट: पुलिस ने बताया कि, घटना रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सेक्टर 5 की है. जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. मामले में मृतका मंजू के पिता ने पुलिस में एक शिकायत दी, जिसमें उन्होंने बताया है कि करीब 22 साल पहले उनकी बेटी की शादी घनश्याम से हुई थी.
मूल रूप से नजीबाबाद का रहने वाला है पति: घनश्याम मूल रूप से उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद का रहने वाला है, लेकिन कामकाज के सिलसिले में लंबे समय से हरिद्वार में रह रहा था. उसके साथ उसकी पत्नी मंजू भी साथ रहती थी. उनका एक बेटा भी है.
शराब के नशे में पत्नी के साथ मारपीट करता था आरोपी पति: मृतका के पिता का आरोप है कि घनश्याम अक्सर शराब के नशे में मंजू के साथ मारपीट करता था. कई बार वो नशे में इतना धुत हो जाता था कि उसे होश तक नहीं रहता था कि वो क्या कर रहा है? इसके चलते मंजू लगातार परेशान रहती थी.
पत्नी के नाम थी जमीन: शिकायत में ये भी बताया गया है कि मंजू के नाम कुछ जमीन है, जिस पर घनश्याम का कब्जा करने का इरादा था. वो जमीन को अपने नाम करवाना चाहता था, लेकिन मंजू ने ऐसा करने से इंकार कर दिया. पत्नी को आशंका थी कि घनश्याम शराब के नशे में जमीन भी बेच देगा. इसी वजह से दोनों के बीच आए दिन विवाद होता रहता था.
पत्नी की जान लेने के बाद हो गया था फरार, पुलिस ने दबोचा: पुलिस ने बताया कि सोमवार यानी 29 सितंबर को इसी विवाद के चलते घनश्याम ने मंजू की डंडे से सिर पर वार कर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया.
"आरोपी पहले संविदा कर्मी था. जो लंबे समय से शराब की लत से जूझ रहा था. वो आए दिन पत्नी के साथ मारपीट करता था. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि हत्या की मुख्य वजह जमीन का विवाद था या फिर कोई और कारण."
- प्रमेंद्र डोबाल, एसएसपी, हरिद्वार -
