ETV Bharat / state

28 साल की महिला की बेरहमी से हत्या से दहला उत्तरकाशी, फरार पति पर मर्डर का आरोप

उत्तरकाशी: जिले के मनोरी थाना क्षेत्र के एक गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है. यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया. मनेरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपी की तलाश में जगह-जगह दबिश दी जा रही है.

पति ने पत्नी की बेरहमी से की हत्या: मनेरी थाना क्षेत्र के बयाणा गांव में 32 वर्षीय विष्णु चौहान ने अपनी 28 वर्षीय पत्नी वर्षा की धारदार हथियार और डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. उत्तरकाशी जिले में पत्नी की हत्या की खबर फैलने पर पूरे क्षेत्र में सनसनी है.

सबसे पहले जेठानी को पता चली घटना: पुलिस के अनुसार शुक्रवार दोपहर को बयाणा गांव की एक महिला ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी देवरानी वर्षा बाथरूम में बेहोश पड़ी है. उसका देवर विष्णु यानी वर्षा का पति घर पर मौजूद नहीं है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. अचेत अवस्था में मिली वर्षा को वाहन के माध्यम से जिला अस्पताल पहुंचाया गया. वहां डॉक्टरों ने वर्षा को मृत घोषित कर दिया.

हत्या के बाद फरार है आरोपी पति: वर्षा के सिर पर गंभीर चोटों के निशान और चुन्नी से गला घोंटने के निशान मिले हैं. थानाध्यक्ष मनोज असवाल ने बताया कि-