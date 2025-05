ETV Bharat / state

हरिद्वार चंडी देवी के महंत रोहित गिरी गिरफ्तार, अपने साथ ले गई पंजाब पुलिस, जानिए वजह - CHANDI DEVI MAHANT ARREST

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat GFX )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 14, 2025 at 5:01 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 5:07 PM IST 2 Min Read

हरिद्वार: प्रसिद्ध चंडी देवी मंदिर के महंत रोहित गिरी को पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है. बताया जा रहा है कि महंत रोहित गिरी पर पंजाब के लुधियाना में किसी महिला ने छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद आज पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने के लिए हरिद्वार पहुंची और गिरफ्तार कर लुधियाना ले गई है. पूरे मामले में पंजाब पुलिस ने गैर जमानती वारंट जारी किया. जिसके बाद बुधवार यानी 14 मई को हरिद्वार पुलिस को विश्वास में लेते हुए महंत रोहित गिरी को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई. महंत की गिरफ्तारी से हरिद्वार के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है. हरिद्वार एसपी सिटी पंकज गैरोला ने बताया कि 'पंजाब पुलिस की एक टीम गैर जमानती वारंट लेकर आई थी और महंत रोहित गिरी को गिरफ्तार कर ले गई है.' फिलहाल किस मामले में उन्हें गिरफ्तार कर पंजाब की पुलिस ले गई, ये उन्होंने नहीं बताया. उन्होंने कहा कि 'पंजाब पुलिस गैर जमानती वारंट लेकर आई थी. जिसमें उनकी ओर से सहयोग किया और महंत रोहित गिरी भी पंजाब पुलिस का सहयोग करते हुए उनके साथ चले गए हैं.'

