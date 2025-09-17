ETV Bharat / state

रुद्रप्रयाग में मास्टर की फिसली नीयत, छात्रा से की अश्लील हरकत, मुकदमा हुआ दर्ज

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड में महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. ताजा मामला रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि थाना क्षेत्र से सामने आया है. जहां सरकारी स्कूल के एक मास्टर पर छात्रा से अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है. इस घटना के बाद छात्र-छात्राओं समेत स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. उन्होंने आरोपी मास्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. उधर, मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दरअसल, अगस्त्यमुनि थाना क्षेत्र में स्थित एक सरकारी स्कूल के शिक्षक पर डिग्री कॉलेज में अध्ययनरत 21 वर्षीया छात्रा ने अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है. मामले में अगस्त्यमुनि थानाध्यक्ष महेश रावत ने बताया कि पीड़ित युवती की ओर से मंगलवार शाम को पुलिस में एक तहरीर दी गई है. तहरीर में आरोप लगाया गया कि सरकारी स्कूल के शिक्षक ने उसे कंप्यूटर सिखाने के बहाने विद्यालय में बुलाया, जब वो विद्यालय पहुंची तो शिक्षक नशे की हालत में था.

छात्रा ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप: पीड़िता ने आरोप लगाया कि शिक्षक ने पहले उसे कंप्यूटर पर बैठाया और फिर बार-बार अपने पास बैठने का दबाव बनाया. आरोप है कि शिक्षक ने मौका पाकर उसके साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ की. साथ ही उसका बैग और मोबाइल अपने पास रख लिया. जिसका पीड़िता ने विरोध किया और खुद को बचाकर वहां से बाहर निकल आई.

बजरंग दल से जुड़े लोगों ने दर्ज कराया मामला: बाहर आने के बाद पीड़िता ने लोगों को आपबीती बताई. जिस पर लोगों का आक्रोश फैल गया. इस बीच बजरंग दल से जुड़े लोग भी मौके पर पहुंच गए. इसके बाद वो अगस्त्यमुनि थाना पहुंचे और आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कराया. साथ ही आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. उधर, मामले में अभी शिक्षक का पक्ष सामने नहीं आया है.