रुद्रप्रयाग में मास्टर की फिसली नीयत, छात्रा से की अश्लील हरकत, मुकदमा हुआ दर्ज
रुद्रप्रयाग जिले में सरकारी शिक्षक पर छात्रा से अश्लील हरकत करने का आरोप, लोगों में आक्रोश, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 17, 2025 at 11:26 PM IST
रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड में महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. ताजा मामला रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि थाना क्षेत्र से सामने आया है. जहां सरकारी स्कूल के एक मास्टर पर छात्रा से अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है. इस घटना के बाद छात्र-छात्राओं समेत स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. उन्होंने आरोपी मास्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. उधर, मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
दरअसल, अगस्त्यमुनि थाना क्षेत्र में स्थित एक सरकारी स्कूल के शिक्षक पर डिग्री कॉलेज में अध्ययनरत 21 वर्षीया छात्रा ने अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है. मामले में अगस्त्यमुनि थानाध्यक्ष महेश रावत ने बताया कि पीड़ित युवती की ओर से मंगलवार शाम को पुलिस में एक तहरीर दी गई है. तहरीर में आरोप लगाया गया कि सरकारी स्कूल के शिक्षक ने उसे कंप्यूटर सिखाने के बहाने विद्यालय में बुलाया, जब वो विद्यालय पहुंची तो शिक्षक नशे की हालत में था.
छात्रा ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप: पीड़िता ने आरोप लगाया कि शिक्षक ने पहले उसे कंप्यूटर पर बैठाया और फिर बार-बार अपने पास बैठने का दबाव बनाया. आरोप है कि शिक्षक ने मौका पाकर उसके साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ की. साथ ही उसका बैग और मोबाइल अपने पास रख लिया. जिसका पीड़िता ने विरोध किया और खुद को बचाकर वहां से बाहर निकल आई.
बजरंग दल से जुड़े लोगों ने दर्ज कराया मामला: बाहर आने के बाद पीड़िता ने लोगों को आपबीती बताई. जिस पर लोगों का आक्रोश फैल गया. इस बीच बजरंग दल से जुड़े लोग भी मौके पर पहुंच गए. इसके बाद वो अगस्त्यमुनि थाना पहुंचे और आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कराया. साथ ही आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. उधर, मामले में अभी शिक्षक का पक्ष सामने नहीं आया है.
घटना के बाद छात्र-छात्राओं और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश: पीड़िता का आरोप है कि इससे पहले आरोपी शिक्षक लगातार फोन कर विद्यालय आने के लिए दबाव डाल रहा था. इस घटना के बाद डिग्री कॉलेज के छात्र-छात्राओं समेत स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. लोगों ने कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की है. उनका कहना है कि इस तरह की घटनाएं शर्मसार करने वाली है.
"पीड़िता की शिकायत के आधार पर शिक्षक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 74 और 75 (1) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. साथ ही मामले में बारीकी से जांच की जा रही है."- महेश रावत, थानाध्यक्ष, अगस्त्यमुनि
ये भी पढ़ें-
गंगोलीहाट में शिक्षक ने किया छात्रा का शारीरिक शोषण, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल
उत्तराखंड में दो शिक्षकों पर छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में केस दर्ज, फेल करने की धमकी से डर गई थी पीड़िता