रुड़की: हरिद्वार जिले के मंगलौर कस्बे में हरियाणा रोडवेज की बस ने एक बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही मृतक युवक के परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंचे और हाईवे जाम कर हंगामा शुरू कर दिया. उधर, घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो मुआवजे की मांग पर अड़े रहे. काफी जद्दोजहद के बाद ग्रामीण माने और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया.

हरियाणा रोडवेज की बस की चपेट में आया बाइक सवार: जानकारी के मुताबिक, नजरपूरा गांव निवासी अंकित पुत्र मयंक (उम्र 23 वर्ष) बाइक पर सवार होकर 4 सितंबर की देर शाम मंगलौर की ओर जा रहा था. जैसे ही वो शराब के ठेके के पास पहुंचा, वैसे ही तेज गति से आ रही हरियाणा रोडवेज की एक बस ने उसे अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में अंकित की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, हादसे के बाद बस चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया.

लोगों को शांत करती पुलिस (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

हाईवे जाम होने से लगी वाहनों की कतारें: जैसे ही हादसे की जानकारी उसके परिजनों को लगी तो उसके परिजन और भारी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए. इसी के साथ घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई. जिसके बाद मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगाकर हंगामा शुरू कर दिया. घंटों तक लगे जाम से मंगलौर हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई.

घटनास्थल पर पुलिस की टीम (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

ग्रामीणों ने किया हंगामा: मौके पर भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह भी पहुंचे. जिसके बाद ग्रामीणों ने घटनास्थल पर जमकर हंगामा शुरू कर दिया. इस दौरान परिजन और ग्रामीणों ने आरोपी चालक की गिरफ्तारी की मांग की. साथ ही मुआवजे की भी मांग करने लगे. मामले की जानकारी पाकर एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल, मंगलौर सीओ विवेक कुमार, कोतवाली प्रभारी शांति कुमार भी मौके पर पहुंच गए.

युवक की मौत पर हंगामा (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

"बस चालक के खिलाफ कोतवाली मंगलौर में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा. साथ ही मृतक के परिवार की हर संभव मदद करने का प्रयास किया जाएगा."- महक सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, भीम आर्मी

पुलिस ने बमुश्किल शांत किया गुस्सा: इसके बाद अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण युवक के शव को मौके से नहीं उठाने दे रहे थे. वहीं, घंटों तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने उन्हें समझा-बुझाकर किसी तरह से शांत किया, जिसके बाद पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया.

"हादसे की जानकारी मिली थी. मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझा-बुझाकर कर शांत किया गया है. शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है. बस चालक को हिरासत में ले लिया गया है. बस चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है."- शेखर चंद्र सुयाल, एसपी देहात

