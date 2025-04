ETV Bharat / state

रुड़की में हरियाणा के बाइक लुटेरों का एनकाउंटर, एक के पैर में लगी गोली, दूसरा फरार - ROORKEE POLICE ENCOUNTER

रुड़की एनकाउंटर ( Photo- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : April 10, 2025 at 10:41 AM IST | Updated : April 10, 2025 at 10:49 AM IST 4 Min Read

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया. उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया. पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है. फरार बदमाश की तलाश कर रही है. बताया गया है कि घायल बदमाश हरियाणा का निवासी है. दोनों बदमाश पिछले दिनों रुड़की में हुई बाइक लूट की घटना में शामिल थे. बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़: रुड़की पुलिस के मुताबिक रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में बीती तीन अप्रैल को बदमाशों द्वारा एक बाइक लूट की घटना को अंजाम दिया गया था. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की गई थी. बदमाशों की तलाश के लिए कोतवाली सिविल लाइन पुलिस द्वारा एक विशेष टीम बनाकर क्षेत्र में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था. अस्पताल में भर्ती एनकाउंटर में घायल बाइक लुटेरा (Photo- ETV Bharat) पुलिस के रोकने पर भागने लगे बदमाश: इसी क्रम में गुरुवार 10 अप्रैल की सुबह करीब चार बजे नहर पटरी पर चेकिंग की जा रही थी. पुलिस के मुताबिक इसी दौरान स्कूटी सवार दो संदिग्ध व्यक्तियों ने पुलिस टीम पर अचानक फायरिंग कर दी. घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल नाकाबंदी की गई. सूचना मिलते ही सोलानी पुल के पास दूसरी पुलिस टीम द्वारा आरोपियों को रोकने का प्रयास किया गया. इस पर दोनों आरोपी अपनी स्कूटी छोड़कर जंगल की तरफ भाग निकले.

