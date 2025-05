ETV Bharat / state

रुड़की में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में गोलीकांड का आरोपी घायल - HARIDWAR POLICE CRIMINAL ENCOUNTER

पुलिस की मुठभेड़ में बदमाश घायल ( फोटो सोर्स- Police )

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई. जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया. पुलिस ने घायल बदमाश को फिलहाल उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है. बताया जा रहा है कि पकड़ा गया बदमाश सालियर गांव में हुए गोलीकांड का आरोपी है. सालियर गांव में पंचायत के दौरान चली थी गोली: जानकारी के मुताबिक, बीते दिनों रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सालियर गांव में एक पंचायत के दौरान गोली चलने की घटना सामने आई थी, जिसमें नईम नाम का युवक घायल हुआ था. घायल युवक ने पुलिस को बताया था कि गोली रोहित राणा नाम के एक युवक ने चलाई है और रोहित बाबू हत्याकांड में आरोपी रह चुका है. साथ ही ये भी बताया गया था कि रोहित हिस्ट्रीशीटर भी है, जिसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी. पुलिस की मुठभेड़ में बदमाश घायल (वीडियो सोर्स- Police/ETV Bharat)

