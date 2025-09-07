ETV Bharat / state

नैनीताल जिले में रेलवे ट्रैक पर बुजुर्ग तो नदी किनारे युवक का मिला शव, दोनों चल रहे थे लापता

हल्द्वानी: लालकुआं कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत दो अलग-अलग जगहों पर लाश मिलने से हड़कंप मच गया. दो दिन पहले लालकुआं के वार्ड चार के रहने वाले नत्थू लाल घर से टहलने निकले थे. जिनका शव टांडा रेंज में काशीपुर को जाने वाली रेल लाइन के किनारे बरामद हुआ है. शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं. इससे प्रतीत हो रहा है कि ट्रेन के टकराने से उनकी मौत हुई होगी. उधर, देवरामपुर गेट के पास लापता युवक का शव बरामद हुआ है.

रेलवे ट्रेक पर बुजुर्ग का शव बरामद: जानकारी के अनुसार, बीती 5 सितंबर की दोपहर को वार्ड नंबर चार निवासी 70 वर्षीय नत्थू लाल घर से बाजार में टहलने निकले थे, जो कि शाम को घर नहीं पहुंचे तो परिजनों को चिंता हुई. उन्होंने रात में ही उनकी ढूंढ खोज शुरू कर दी. हल्द्वानी एवं आसपास के क्षेत्र में तलाश करने के बाद जब नाथूलाल नहीं मिले तो दूसरे दिन उनके बेटे अनिल कुमार ने स्थानीय कोतवाली में पिता के लापता होने की गुमशुदगी दर्ज कराई.

रविवार को टांडा के जंगल में लालकुआं से काशीपुर को जाने वाली रेल लाइन के किनारे नाले में औंधे मुंह पड़े नत्थू लाल का शव बरामद हुआ है. मौके पर जीआरपी पुलिस और लालकुआं कोतवाली पुलिस ने शव की शिनाख्त करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए हल्द्वानी भेज दिया. पता चला कि पिछले कई दिन से नत्थू लाल परेशान थे.

गौला नदी के देवरामपुर गेट के पास युवक का शव बरामद: वहीं, लालकुआं के देवरामपुर गौला नदी गेट के पास उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक का शव पड़ा हुआ मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस की मानें तो मृतक की पहचान सूरज सिंह पुत्र हीरा सिंह (उम्र 42 वर्ष), निवासी नारायणपुरम (हल्दूचौड़) के रूप में हुई है.