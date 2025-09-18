ETV Bharat / state

हॉस्टलों में चरस सप्लाई करने आए 4 युवक गिरफ्तार, मुख्य ड्रग डीलर की खोज में जुटी पुलिस

देहरादून में चार युवक हॉस्टलों में चरस सप्लाई करने आए थे, लेकिन पकड़े गए. जिन्हें पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है.

Charas smuggler arrest
पुलिस की गिरफ्त में चरस तस्कर (फोटो सोर्स- Police)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 18, 2025 at 12:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड में नशा तस्करी के मामले आए दिन कहीं न कहीं से सामने आ रहे हैं. जिनके खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है. ताजा मामला देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र से सामने आया है. जहां पुलिस ने 4 युवकों को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स टीम ने दबोचा है. जिनके पास दो किलो से ज्यादा चरस बरामद हुआ है. जिसे वो हॉस्टल में सप्लाई करने आए थे, लेकिन गिरफ्तार हो गए. वहीं, एनएनटीएफ की टीम ने चारों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है.

कॉलेज और हॉस्टलों में चरस सप्लाई की मिली थी शिकायत: दरअसल, उत्तराखंड एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स टीम ने रायपुर थाने के सोडा सरौली क्षेत्र से 4 ड्रग पैडलरों को गिरफ्तार किया है. एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स टीम को पिछले काफी समय से जानकारी मिल रही थी कि कुछ लड़के कॉलेज-हॉस्टलों में चरस की सप्लाई कर रहे हैं. जिसके तहत एएनटीएफ ने ड्रग पैडलरों को चिन्हित किया गया. फिर उसकी निगरानी की और गिरफ्तारी के लिए अपना जाल बिछाया.

2.30 किलो चरस के साथ 4 युवक गिरफ्तार: इसी कड़ी में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने रायपुर थाने के सोडा सरौली क्षेत्र से 4 युवकों को दबोचा. जिसमें प्रियांशु नेगी (उम्र 22 वर्ष), गौतम उनियाल (उम्र 20 वर्ष), ऋषभ बुटोला (उम्र 22 वर्ष) और अंशुल रावत (उम्र 21 वर्ष) शामिल हैं. जिनके पास से 2 किलो 30 ग्राम चरस बरामद हुआ है. युवक हॉस्टल में चरस सप्लाई करने आए थे.

बागेश्वर के अंतरराज्यीय ड्रग डीलर से लेकर आए थे चरस: इसके बाद एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने चारों युवकों के खिलाफ रायपुर थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया. फिर कोर्ट में पेश कर उन्हें जेल भेज दिया. बताया जा रहा है युवक बागेश्वर के एक अंतरराज्यीय ड्रग पैडलर से चरस लेकर आए थे. अब मुख्य ड्रग डीलर के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार को ध्वस्त करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है. जिसके तहत चेकिंग के साथ छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है.

"ये तस्कर बागेश्वर के कपकोट से चरस लाकर देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर अपने पैडलरों को सप्लाई करने वाले थे. आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो चरस को कपकोट से जीवन नाम के ड्रग डीलर से कई बार ला चुके हैं. ऐसे में मुख्य ड्रग डीलर के खिलाफ एएनटीएफ टीम की ओर से जल्द ही कार्रवाई की जाएगी."- नवनीत भुल्लर, एसएसपी एसटीएफ, उत्तराखंड

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

DEHRADUN POLICE ARREST YOUTHDEHRADUN HOSTEL STUDENT DRUG SUPPLYदेहरादून हॉस्टल में चरस तस्करीदेहरादून चरस के साथ युवक गिरफ्तारCHARAS SMUGGLER ARREST DEHRADUN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 2 की तारीखों का ऐलान, इतना रहेगा प्राइज मनी, बॉलीवुड सितारे लगाएंगे तड़का!

आपदा के दर्द से कराह रहे पहाड़ को अपने 'जननायकों' की तलाश, इनके आंदोलन से बचा था हिमालय

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.