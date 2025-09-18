हॉस्टलों में चरस सप्लाई करने आए 4 युवक गिरफ्तार, मुख्य ड्रग डीलर की खोज में जुटी पुलिस
देहरादून में चार युवक हॉस्टलों में चरस सप्लाई करने आए थे, लेकिन पकड़े गए. जिन्हें पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 18, 2025 at 12:31 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में नशा तस्करी के मामले आए दिन कहीं न कहीं से सामने आ रहे हैं. जिनके खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है. ताजा मामला देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र से सामने आया है. जहां पुलिस ने 4 युवकों को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स टीम ने दबोचा है. जिनके पास दो किलो से ज्यादा चरस बरामद हुआ है. जिसे वो हॉस्टल में सप्लाई करने आए थे, लेकिन गिरफ्तार हो गए. वहीं, एनएनटीएफ की टीम ने चारों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है.
कॉलेज और हॉस्टलों में चरस सप्लाई की मिली थी शिकायत: दरअसल, उत्तराखंड एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स टीम ने रायपुर थाने के सोडा सरौली क्षेत्र से 4 ड्रग पैडलरों को गिरफ्तार किया है. एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स टीम को पिछले काफी समय से जानकारी मिल रही थी कि कुछ लड़के कॉलेज-हॉस्टलों में चरस की सप्लाई कर रहे हैं. जिसके तहत एएनटीएफ ने ड्रग पैडलरों को चिन्हित किया गया. फिर उसकी निगरानी की और गिरफ्तारी के लिए अपना जाल बिछाया.
2.30 किलो चरस के साथ 4 युवक गिरफ्तार: इसी कड़ी में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने रायपुर थाने के सोडा सरौली क्षेत्र से 4 युवकों को दबोचा. जिसमें प्रियांशु नेगी (उम्र 22 वर्ष), गौतम उनियाल (उम्र 20 वर्ष), ऋषभ बुटोला (उम्र 22 वर्ष) और अंशुल रावत (उम्र 21 वर्ष) शामिल हैं. जिनके पास से 2 किलो 30 ग्राम चरस बरामद हुआ है. युवक हॉस्टल में चरस सप्लाई करने आए थे.
बागेश्वर के अंतरराज्यीय ड्रग डीलर से लेकर आए थे चरस: इसके बाद एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने चारों युवकों के खिलाफ रायपुर थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया. फिर कोर्ट में पेश कर उन्हें जेल भेज दिया. बताया जा रहा है युवक बागेश्वर के एक अंतरराज्यीय ड्रग पैडलर से चरस लेकर आए थे. अब मुख्य ड्रग डीलर के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार को ध्वस्त करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है. जिसके तहत चेकिंग के साथ छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है.
"ये तस्कर बागेश्वर के कपकोट से चरस लाकर देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर अपने पैडलरों को सप्लाई करने वाले थे. आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो चरस को कपकोट से जीवन नाम के ड्रग डीलर से कई बार ला चुके हैं. ऐसे में मुख्य ड्रग डीलर के खिलाफ एएनटीएफ टीम की ओर से जल्द ही कार्रवाई की जाएगी."- नवनीत भुल्लर, एसएसपी एसटीएफ, उत्तराखंड
ये भी पढ़ें-