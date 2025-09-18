ETV Bharat / state

हॉस्टलों में चरस सप्लाई करने आए 4 युवक गिरफ्तार, मुख्य ड्रग डीलर की खोज में जुटी पुलिस

देहरादून: उत्तराखंड में नशा तस्करी के मामले आए दिन कहीं न कहीं से सामने आ रहे हैं. जिनके खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है. ताजा मामला देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र से सामने आया है. जहां पुलिस ने 4 युवकों को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स टीम ने दबोचा है. जिनके पास दो किलो से ज्यादा चरस बरामद हुआ है. जिसे वो हॉस्टल में सप्लाई करने आए थे, लेकिन गिरफ्तार हो गए. वहीं, एनएनटीएफ की टीम ने चारों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है.

कॉलेज और हॉस्टलों में चरस सप्लाई की मिली थी शिकायत: दरअसल, उत्तराखंड एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स टीम ने रायपुर थाने के सोडा सरौली क्षेत्र से 4 ड्रग पैडलरों को गिरफ्तार किया है. एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स टीम को पिछले काफी समय से जानकारी मिल रही थी कि कुछ लड़के कॉलेज-हॉस्टलों में चरस की सप्लाई कर रहे हैं. जिसके तहत एएनटीएफ ने ड्रग पैडलरों को चिन्हित किया गया. फिर उसकी निगरानी की और गिरफ्तारी के लिए अपना जाल बिछाया.

2.30 किलो चरस के साथ 4 युवक गिरफ्तार: इसी कड़ी में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने रायपुर थाने के सोडा सरौली क्षेत्र से 4 युवकों को दबोचा. जिसमें प्रियांशु नेगी (उम्र 22 वर्ष), गौतम उनियाल (उम्र 20 वर्ष), ऋषभ बुटोला (उम्र 22 वर्ष) और अंशुल रावत (उम्र 21 वर्ष) शामिल हैं. जिनके पास से 2 किलो 30 ग्राम चरस बरामद हुआ है. युवक हॉस्टल में चरस सप्लाई करने आए थे.