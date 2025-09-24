ETV Bharat / state

देहरादून में दो बहनों के साथ नौकरी के नाम पर शोषण का आरोप, 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

देहरादून: हल्द्वानी की दो बहनों ने कई लोगों पर नौकरी का लालच देकर देहरादून के नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में बंधक बनाने, मानसिक उत्पीड़न करने और 38 हजार 500 रुपए की ठगी का आरोप लगाया है. पुलिस ने मामले में युवती की तहरीर के आधार पर 11 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. साथ ही पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

देहरादून के एक कंपनी में नौकरी करने आई थी बहन: दरअसल, बीती 7 सितंबर को हल्द्वानी निवासी एक युवती (बड़ी बहन) ने नेहरू कॉलोनी थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें युवती ने बताया कि उसकी छोटी बहन बीती 15 जुलाई को देहरादून के नेहरू कॉलोनी क्षेत्र स्थित एक कंपनी में नौकरी करने आई थी. 15 जुलाई से 21 अगस्त तक कंपनी के कर्मचारियों ने उसे बंधक बनाकर रखा और अलग-अलग लालच देते हुए 38,500 रुपए ले लिए.

बिलिंग के काम के लिए उसे भी बुलाया गया: आरोप है कि उसके बाद भी कर्मचारियों की पैसे की डिमांड बढ़ गई. इतना ही नहीं उसे भी बिलिंग के काम के लिए 20,000 रुपए महीना देने का झांसा देकर देहरादून बुला लिया गया. जिसके तहत वो 18 अगस्त को देहरादून पहुंची. जिसके बाद वो कंपनी में काम करने वाली दो महिलाओं के रूम पर पहुंचीं.

युवती का आरोप है कि वहां पर एक अन्य महिला ने किराए और रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर 3 हजार रुपए ले लिए. उसके बाद सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक एक क्लास में भेजा गया. आरोप है कि क्लास में उनका माइंड वाश किया जा रहा था. फिर रात में एक अन्य महिला के पास ले जाया गया. जहां बताया गया कि यहां लोग लाखों रुपए कमाते हैं. इसके लिए गलत काम करना होगा.

छोटी बहन बोली- वो बुरी तरह फंस चुकी है: अगले दिन 19 अगस्त फिर से सुबह क्लास लगी. युवती यानी बड़ी बहन का आरोप है कि पहले दिन से उसे कंपनी के कर्मचारियों ने छोटी बहन से दूर रखा. जिससे उसे अपनी बहन से बातचीत करने का मौका तक नहीं मिला. फिर कुछ पल का मौका पाकर छोटी बहन उससे मिली और बताया कि वो बुरी तरह से फंस चुकी है, उसे बचा लें.