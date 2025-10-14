उत्तराखंड में दुकान के आगे फड़ लगाने से मना करने पर मारा चाकू, बाप-बेटे समेत 3 गिरफ्तार
अल्मोड़ा में दुकान के आगे फड़ लगाने को लेकर हमला, व्यवसायी पर चाकू गोदने वाले आरोपियों को पुलिस ने दबोचा, जानिए पूरा मामला
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 14, 2025 at 2:59 PM IST
अल्मोड़ा: उत्तराखंड के अल्मोड़ा में चौक बाजार में फड़ लगाने को लेकर एक शख्स ने किताब व्यवसायी पर चाकू से कई बार वार कर घायल कर दिया. भीड़भाड़ वाली जगह में हुई इस घटना से अफरा-तफरी मच गई. इतना ही नहीं बीच बचाव करने पहुंचे बड़े भाई को भी शख्स के परिवार ने बुरी तरह पीट कर जख्मी कर दिया. वहीं, तेजी से खून बहता देख घायल व्यवसायी तत्काल अस्पताल पहुंचा. जहां पर उसका उपचार किया गया. वहीं, अब पुलिस ने मामले में पिता-पुत्र और चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया है.
दुकान के आगे फड़ लगाने के लिए मांगी थी अनुमति: जानकारी के मुताबिक, अल्मोड़ा के चौक बाजार में दीपक जोशी और जगदीश चंद्र जोशी दोनों भाइयों की बहुत पुरानी किताब की दुकान है. घायल दीपक जोशी ने आरोप लगाते हुए बताया कि विक्की पवार बीते एक हफ्ते से उनके साथ गाली गलौज कर रहा था. वो उनकी दुकान के आगे फड़ लगाने के लिए अनुमति मांग रहा था, लेकिन उसे मना कर दिया गया.
उसके बाद भी लगातार इस मामले में गाली देकर डराने की कोशिश कर दबाव बना रहा था. उसे दुकान के आगे फड़ लगाने के लिए स्वीकृति नहीं दी तो वो रंजिश रखने लगा. आरोप है कि सोमवार देर शाम आरोपी विक्की पवार अपने बेटे और परिवार के अन्य लोगों के साथ दुकान में आ धमका. जहां वो दुकान के आगे फड़ लगाने की बात कहने लगा.
आरोपी ने मारा चाकू: घायल दीपक का आरोप है कि विक्की उसे धमकाने भी लगा. इसी बीच वो कुछ समझ पाते, तब तक आरोपी ने दीपक पर चाकू से हमला कर दिया. जिससे खून की धार बहने लगी. दीपक ने बताया कि उनकी चीख सुनकर उनका बड़ा भाई जगदीश चंद्र जोशी ने बीच बचाव किया तो आरोपी के परिवार उसकी भी बुरी तरह पिटाई कर दी.
इस दौरान स्थानीय व्यापारी मौके पर जमा हो गए. जिसके बाद दोनों घायल जिला अस्पताल पहुंचे, जहां इमरजेंसी में उनका इलाज किया गया. घायल दीपक जोशी ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. ताकि, आगे किसी और व्यापारी के साथ इस तरह की घटना न हो सके. इस घटना के बाद स्थानीय व्यवसायियों में भारी आक्रोश है.
"किसी धारदार हथियार से हमला होने के मामले में दो लोग अस्पताल में पहुंचे थे. उनमें से एक दीपक जोशी के शरीर पर चाकू जैसी कोई नुकीली चीज से घाव के निशान हैं. उनका उपचार किया गया है. वो अभी खतरे से बाहर है."- डॉ. तसद मिश्रा, चिकित्सक, जिला अस्पताल
व्यापार मंडल में फूटा गुस्सा: इधर, व्यवसायियों ने मामले की कड़ी निंदा की है और हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है. व्यापार मंडल अध्यक्ष सुशील साह ने कहा कि जिस तरह विक्की पवार और आशु पवार ने व्यापारियों पर हमला किया है, उससे व्यवसायियों में भारी नाराजगी है. उन्होंने पुलिस से जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर गिरफ्तार करने की.
पिता,पुत्र और चाचा गिरफ्तार
अल्मोड़ा पुलिस ने 01 घंटे के भीतर दबोचा
SSP अल्मोड़ा का अपराधियों को स्पष्ट संदेश.
ऐसे कृत्य करने वालों को कतई बख्शा नहीं जायेगा। ऐसे आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। pic.twitter.com/pIOMdeY9WP
व्यापार मंडल अध्यक्ष सुशील साह ने कहा कि पूर्व में भी इन आरोपियों की ओर से बाजार में इसी तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया था. जिस पर उनके खिलाफ मामले भी दर्ज हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस को ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो व्यापार मंडल अपने स्तर से कार्रवाई करेगा. उधर, पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है.
हमला करने वाले आरोपी पिता, पुत्र और चाचा गिरफ्तार: वहीं, दो भाइयों पर धारदार चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी पिता, पुत्र और चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. अल्मोड़ा एसएसपी देवेंद्र पींचा ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे कृत्य करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा. ऐसे आपराधिक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
