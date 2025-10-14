ETV Bharat / state

उत्तराखंड में दुकान के आगे फड़ लगाने से मना करने पर मारा चाकू, बाप-बेटे समेत 3 गिरफ्तार

पीड़ित से जानकारी लेती पुलिस ( फोटो- ETV Bharat )

अल्मोड़ा: उत्तराखंड के अल्मोड़ा में चौक बाजार में फड़ लगाने को लेकर एक शख्स ने किताब व्यवसायी पर चाकू से कई बार वार कर घायल कर दिया. भीड़भाड़ वाली जगह में हुई इस घटना से अफरा-तफरी मच गई. इतना ही नहीं बीच बचाव करने पहुंचे बड़े भाई को भी शख्स के परिवार ने बुरी तरह पीट कर जख्मी कर दिया. वहीं, तेजी से खून बहता देख घायल व्यवसायी तत्काल अस्पताल पहुंचा. जहां पर उसका उपचार किया गया. वहीं, अब पुलिस ने मामले में पिता-पुत्र और चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया है. दुकान के आगे फड़ लगाने के लिए मांगी थी अनुमति: जानकारी के मुताबिक, अल्मोड़ा के चौक बाजार में दीपक जोशी और जगदीश चंद्र जोशी दोनों भाइयों की बहुत पुरानी किताब की दुकान है. घायल दीपक जोशी ने आरोप लगाते हुए बताया कि विक्की पवार बीते एक हफ्ते से उनके साथ गाली गलौज कर रहा था. वो उनकी दुकान के आगे फड़ लगाने के लिए अनुमति मांग रहा था, लेकिन उसे मना कर दिया गया. उसके बाद भी लगातार इस मामले में गाली देकर डराने की कोशिश कर दबाव बना रहा था. उसे दुकान के आगे फड़ लगाने के लिए स्वीकृति नहीं दी तो वो रंजिश रखने लगा. आरोप है कि सोमवार देर शाम आरोपी विक्की पवार अपने बेटे और परिवार के अन्य लोगों के साथ दुकान में आ धमका. जहां वो दुकान के आगे फड़ लगाने की बात कहने लगा. चाकू के हमले में व्यवसायी घायल (फोटो- ETV Bharat) आरोपी ने मारा चाकू: घायल दीपक का आरोप है कि विक्की उसे धमकाने भी लगा. इसी बीच वो कुछ समझ पाते, तब तक आरोपी ने दीपक पर चाकू से हमला कर दिया. जिससे खून की धार बहने लगी. दीपक ने बताया कि उनकी चीख सुनकर उनका बड़ा भाई जगदीश चंद्र जोशी ने बीच बचाव किया तो आरोपी के परिवार उसकी भी बुरी तरह पिटाई कर दी.