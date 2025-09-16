ETV Bharat / state

उधम सिंह नगर में 13 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या, गुस्साए ग्रामीणों ने जाम किया हाईवे

काशीपुर: उधम सिंह नगर जिले के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म फिर हत्या का मामला सामने आया है. घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया. जिसके बाद हत्यारोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया. जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए जसपुर और आसपास के थाना क्षेत्र की पुलिस को मौके पर तैनात कर दिया गया है.

गन्ने के खेत में खून से लथपथ मिली 13 साल की बच्ची: दरअसल, जसपुर के एक गांव में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी बेरहमी से हत्या का मामला सामने आने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. बताया जा रहा है कि बच्ची गन्ने के खेत में खून से लथपथ मिली. ऐसे में परिजन और ग्रामीण उसे आनन-फानन में सरकारी अस्पताल जसपुर ले गए. जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया.

"बच्ची की मौत हो चुकी थी, उसके मुंह से झाग निकल रहा था. पेट और हाथों पर चाकुओं से बने कई गहरे घाव थे. उसका पजामा खून से सना हुआ था और बाएं हाथ की दोनों हड्डियां टूटी हुई थीं."- डॉ. आशु सिंघल, चिकित्सा अधिकारी, सीएचसी जसपुर

परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी घर से महज कुछ दूरी पर गन्ने के खेत में पड़ी मिली. परिजनों के मुताबिक, बेटी के शरीर पर दर्जनों चोटों के निशान हैं. उन्होंने दुष्कर्म कर हत्या की आशंका जताई है. उधर, इस घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया. गुस्साए ग्रामीणों ने जसपुर-काशीपुर हाईवे जाम कर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.