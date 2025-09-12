ETV Bharat / state

APK लिंक पर लिखा था- निमंत्रण है; क्लिक करते ही इंस्पेक्टर के खाते से 1 लाख 85 हजार रुपए गायब

रायबरेली: साइबर अपराधियों ने जिले के क्राइम इंस्पेक्टर को ही ठगी का शिकार बना लिया. हैकर्स ने एक APK लिंक क्राइम इंस्पेक्टर के मोबाइल पर भेजा. फाइल पर लिखा था- निमंत्रण है. जैसे ही इंस्पेक्टर ने फाइल पर क्लिक किया, उनके खाते से कई बार में 1 लाख 84 हजार 338 रुपए निकाल लिए गए. इंस्पेक्टर ने रायबरेली के लालगंज कोतवाली में साइबर फ्रॉड का केस दर्ज कराया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

जानकारी के मुताबिक, पीड़ित इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह लालगंज कोतवाली में ही तैनात हैं. एफआईआर में अनिल कुमार सिंह पुत्र रघुवीर सिंह, निवासी ग्राम पृथ्वीपुर, थाना करहल, जिला मैनपुरी ने बताया कि वह थाना लालगंज जनपद रायबरेली में अतिरिक्त निरीक्षक के पद पर नियुक्त हैं. उनके साथ साइबर फ्रॉड के जरिए खाते से दो दिन में कई ट्रांजेक्शन के जरिए 1 लाख 84 हजार रुपए निकाले गए हैं.

यूपीआई से निकाले गए पैसे: अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है. बीते 3 सितंबर 2025 यूपीआई से 16809 रुपए, कुछ देर बाद 20000 रुपए, फिर 19208 रुपए, इसके बाद 28515 रुपए निकाले गए. थोड़ी ही देर के बाद 9804 रुपए निकाल लिए गए. इसके बाद अगले दिन 4 सितंबर 2025 को यूपीआई से ही 8400 से 50000 रुपए और 40000 रुपए मेरे खाते से फ्रॉड करके निकाले गए. यह कुल धनराशि 1,84,336 रुपए हैं.