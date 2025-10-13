ETV Bharat / state

केंद्रीय मंत्री शेखावत बोले- पश्चिम बंगाल में अराजकता का माहौल, माताएं-बहनें इसका जवाब देंगी

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सोमवार को बीकानेर दौरे पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने राजनीतिक और स्थानीय मुद्दों को लेकर बड़ी बात कही.

Union Minister Gajendra Singh Shekhawat
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (ETV Bharat Bikaner)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 13, 2025 at 2:53 PM IST

बीकानेर: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 'युवतियों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए' के बयान पर जुबानी हमला बोला. शेखावत ने कहा कि बंगाल में अराजकता का माहौल है. वहां टीएमसी के गुंडे खुलेआम एक जनप्रतिनिधि को पीट रहे हैं और इस तरह के दृश्य को पूरे देश ने देखा. उन्होंने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने की घटनाएं आम हो चुकी हैं.

शेखावत ने आगे कहा कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी जिस तरह से ममता बनर्जी ने बयान दिया है, वह कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता. आने वाले समय में बंगाल की माता-बहनें इसका जवाब वोट की ताकत से देंगी. बंगाल में दुष्कर्म की एक घटना के बाद ममता बनर्जी का बयान आया था, जिस पर विवाद बढ़ने पर उन्होंने इसे तोड़-मरोड़ कर पेश करने की बात कही.

केंद्रीय मंत्री शेखावत का बड़ा बयान, सुनिए... (ETV Bharat Bikaner)

आरएसएस पर बैन की मांग पर क्या बोले शेखावत ? : कर्नाटक में आरएसएस पर बैन लगाने की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कांग्रेस और उससे जुड़े लोग पिछले 100 सालों में ऐसा कई बार कर चुके हैं, लेकिन हर बार आरएसएस एक मजबूत संगठन के रूप में सामने आता है. 100 सालों की इसकी यात्रा अनवरत चलने वाली है. वे बोले- देश और समाज की सेवा का संकल्प लिए संघ इस साल शताब्दी वर्ष मना रहा है.

पढ़ें : 'वह देर रात हॉस्टल के बाहर क्यों थी?', दुर्गापुर गैंगरेप पर ममता बनर्जी के सवाल

गोचर मुद्दे पर बोले : बीकानेर विकास प्राधिकरण की ओर से मास्टर प्लान में गोचर भूमि को रकबा राज करने और दूसरे प्रयोजन के लिए काम में लेने का नोटिफिकेशन के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं पिछले तीन दशक से इस गोचर भूमि से जुड़ा हुआ हूं. मैं सीमाजन कल्याण संगठन में काम करता था. इस मुद्दे पर पूर्व में कांग्रेस सरकार के समय भी हमने खूब लड़ाइयां लड़ी हैं. यह गलत हुआ है और इसको सुधारने की जरूरत है. निश्चित रूप से सुधार होगा.

डूडी थे मेरे मित्र : गजेंद्र सिंह शेखावत बीकानेर में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए आए थे, लेकिन सोमवार को रामेश्वर डूडी के चाचा का निधन होने के चलते शोक सभा नहीं रखी गई. इसलिए शेखावत वहां नहीं जा पाए. उन्होंने कहा कि विपरीत राजनीतिक विचारधारा से होने के बावजूद रामेश्वर डूडी से उनके सदा मित्रवत संबंध रहे. डूडी अपनी सरकार में भी विपक्ष, किसान और आमजन के मुद्दे को लेकर हमेशा मुखर रहते थे और पूरे साहस के साथ बात करते थे. उनके निधन से मुझे व्यक्तिगत क्षति है और राजस्थान के किसान और आमजन को भी कमी डूडी की कमी खलेगी.

DURGAPUR RAPE CASECM MAMATA BANERJEE ON CRIMEGAJENDRA SINGH SHEKHAWATबीकानेर विकास प्राधिकरणCRIME IN WEST BENGAL

