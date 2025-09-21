ETV Bharat / state

कोरबा में क्राइम: पत्नी के मर्डर केस में जमानत पर छूटे युवक की पड़ोसी दंपति ने की पीट पीटकर हत्या

मृतक अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में जेल से जमानत पर छूटकर घर आया तो उसका विवाद पड़ोसी से हो गया.

COUPLE BEATS YOUNG MAN TO DEATH
पड़ोसी दंपति ने की पीट पीटकर हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 21, 2025 at 7:30 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरबा: उरगा थाना इलाके में पत्नी की हत्या के आरोपी शत्रुघन चौहान(44 वर्ष) को उसके ही पड़ोसी दंपति ने पीट पीटकर मौत के घाट उतार दिया. मृतक अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद था. कोर्ट से जमानत मिलने पर आरोपी अपने घर पहुंचा था. मृतक के आपराधिक चरित्र के चलते उसके बच्चे भी उसके साथ नहीं रहते थे. 19 तारीख को मृतक युवक का अपने पड़ोसी से विवाद हो गया. आरोप है कि मृतक और उसके पड़ोसी का पहले से विवाद रहा है. वारदात वाले दिन भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. आरोप है कि पड़ोसी पति पत्नी ने मिलकर जेल से छूटे शख्स की जमकर पिटाई कर दी. बाद में युवक को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में युवक ने दम तोड़ दिया.

जेल से छूटे शख्स की पीट पीटकर हत्या: पूरी वारदात उरगा थाना इलाके के साजापानी गांव का है. मृतक युवक शत्रुघन चौहान इसी गांव में रहता था. वारदात वाले दिन पुराने विवाद को लेकर पड़ोसी उत्तरा चौहान और जानकी चौहान से उसकी बहस हो गई. विवाद बढ़ने के बाद आरोप है कि पति पत्नी ने मिलकर शत्रुघन को पीट पीटकर मार डाला. उरगा थाना पुलिस के मुताबिक दोनों परिवारों के बीच कोर्ट कचहरी तक पूर्व में मामला पहुंच चुका था. मृतक युवक का चरित्र आपराधिक रहा है. मामले में पुलिस सभी एंगल से घटना की जांच कर रही है.

पड़ोसी दंपति ने की पीट पीटकर हत्या (ETV Bharat)

फोन पर हमें सूचना दी गई कि उसके पिता की पिटाई पड़ोसी ने की है. हमने तुरंत डायल 112 को इसकी सूचना दी. अस्पताल लेकर जब हम पिता को गए तो वहां पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया. पड़ोसी से उनका पहले से विवाद रहा है: निखिल चौहान, मृतक का पुत्र

घटना साजापानी गांव की है. पड़ोसी दंपत्ति ने शत्रुघन चौहान पर जानलेवा हमला कर दिया. घायल को तत्काल पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया. जहां उसकी मौत हो गई. कुछ दिनों पहले ही मृतक जेल से जमानत पर छूटा था. पत्नी की हत्या के जुर्म में वो जेल में बंद था: भूषण एक्का, सीएसपी, कोरबा

हत्या के पीछे की वजह: मृतक और आरोपी परिवार के बीच पुरानी रंजिश हत्या की वजह बताई जा रही है. मृतक के बेटे निखिल चौहान ने बताया कि वो अपने छोटे भाई के साथ अपनी बुआ के घर पर रहता है. वहीं, उसके पिता गांव साजापानी में अकेले रहते थे. बेटे ने बताया कि पड़ोसी से उनका पुराना विवाद रहा है. वारदात वाले दिन उसे फोन कर बताया कि उसके पिता को उसके पड़ोसी पीट रहे हैं. परिवार वालों ने आनन फानन में डायल 112 को फोन पर घटना की जानकारी दी. आरोपियों ने बताया कि मृतक उनके साथ गाली गलौच कर रहा था इसलिए उसकी पिटाई उन लोगों ने की. डायल 112 की टीम ने जख्मी शत्रुघन को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया. जांच के बाद डॉक्टरों ने परिजनों को बताया कि घायल शख्स की मौत हो चुकी है.

आरोपियों को किया गया गिरफ्तार: सीएसपी कोरबा, भूषण एक्का ने बताया कि उरगा थाना के गांव साजापानी की घटना है. 19 सितंबर की रात को उत्तरा चौहान और जानकी चौहान ने पड़ोसी शत्रुघन चौहान की पिटाई कर दी थी. घायल अवस्था में शत्रुघन चौहान को अस्पताल लाया गया था. जहां उसने दम तोड़ दिया, हत्या के आरोप में उत्तरा और जानकी को हिरासत में लिया गया है. मृतक शत्रुघन चौहान अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में था. जो जमानत पर बाहर आया था. कुछ इसी तरह की बात को लेकर पड़ोसियों से उसका विवाद था, जिसके कारण दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई थी.

MCB जिले में पति ने की पत्नी की हत्या, खाना नहीं बनाने पर लाठी-डंडे से पीट-पीटकर मार डाला
हिरण का शिकार करने वालों पर एक्शन, डॉग स्क्वायड की मदद से 3 आरोपी गिरफ्तार
दुर्ग में विवाद के बाद पीट पीटकर युवक की हत्या, भाटापारा का रहने वाला था मृतक

For All Latest Updates

TAGGED:

URGA POLICE STATION AREACRIME IN KORBAMEDICAL COLLEGE KORBAVILLAGE SAJAPANICOUPLE BEATS YOUNG MAN TO DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.