कांकेर: प्यार इंसान को अंधा बना देता है. ढाई अक्षर प्रेम की खातिर इंसान कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है. ऐसा ही कुछ उत्तर बस्तर कांकेर में हुआ. यहां एक युवती ने अपने ब्वॉयफ्रेंड की खातिर चोरी करने का रास्ता अख्तियार कर लिया. लव में क्राइम की यह घटना अब सुर्खियां बन चुकी है.

ब्वॉयफ्रेंड को बाइक दिलवाने के लिए चोरी का प्लान: कांकेर पुलिस ने 12 अगस्त मंगलवार को इस पूरे वारदात का खुलासा किया. एडिशनल एसपी दिनेश सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे केस के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बॉयफ्रेंड को बाइक दिलवाने के चक्कर में प्रेमिका चोर बन गई. उसने सूने मकान से 95 हजारी नगदी समेत 2 लाख की चोरी को अंजाम दे डाला. प्रेमिका युवती ने अपने ही परिचित के घर चोरी का प्लान बनाया. उसके बाद कुल 2 लाख रुपये की चोरी कर डाली.

9 अगस्त को चोरी का केस हुआ दर्ज: कांकेर एडिशनल एसपी दिनेश सिन्हा ने बताया कि 9 अगस्त को हल्बा चौकी में चोरी की वारदात का केस दर्ज हुआ. डूमरपानी गांव के रहने वाले कन्हैया पटेल ने चोरी की शिकायत दर्ज कराया.अज्ञात चोरों के आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी थी. इसी बीच हमें दो लोगों के बारे में जानकारी मिली. सूचना मिली कि करुणा पटेल और ताम्रध्ज विश्वकर्मा चोरी के दिन संदिग्ध अवस्था में गांव में घूम रहे थे. इस सूचना पर हमने कड़ी कार्रवाई की. उनसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो युवती करुणा पटेल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

कांकेर पुलिस ने चोरी की रकम बरामद की (ETV BHARAT)

आरोपी युवती ने पुलिस को दिया बयान: एडिशनल एसपी ने बताया कि आरोपी युवती ने अपना जुर्म कबूल करते हुए पुलिस को बयान दिया. युवती ने बताया कि प्रेमी को मोटर साइकिल खरीदना था. इसलिए हमें पैसों की जरूरत थी. जिसके बाद हम दोनों ने चोरी का प्लान बनाया. परिचित के घर चोरी की योजना बनाई. घर में रखे बसुला से कमरे का ताला तोड़ा और कमरे के अंदर गई. यहां कमरे से जेवरात और नगद की चोरी की. उसके बाद जेवर और रकम लेकर अपने घर में चली गई.

पुलिस ने चोरी के रकम 95 हजार नगद रुपये को ताम्रध्वज विश्वकर्मा के घर से बरामद किया है. इसके साथ ही 2 लाख के जेवर करूणा पटेल के घर से बरामद किया गया है. दोनों आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया- दिनेश सिन्हा, एडिशनल एसपी, कांकेर

कांकेर की इस घटना को लेकर अब लोग हैरत में है. पुलिस ने आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया. क्राइम में महिलाओं के शामिल होने की घटना समाज में चिंता पैदा कर रही है.