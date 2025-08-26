ETV Bharat / state

मैसेज वायरल कर दूंगी कहकर किया ब्लैकमेल, अब पहुंची जेल, छत्तीसगढ़ में क्राइम की नई स्टोरी - CRIME IN CHHATTISGARH

छत्तीसगढ़ में एक महिला अवैध वसूली के आरोप में गिरफ्तार हुई है. पढ़िए पूरी खबर

DURG POLICE
भिलाई नगर थाना (ETV BHARAT)
Published : August 26, 2025 at 5:30 PM IST

Updated : August 26, 2025 at 5:58 PM IST

दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी की हैरान करने वाली वारदात हुई है. यहां एक महिला ने एक पुरुष को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी. उसने उसके वायरल मैसेज और चैट्स को पीड़ित युवक की पत्नी के सामने उजागर करने की धमकी दी. इस तरह आरोपी महिला ने एक दो नहीं बल्कि कुल 4 लाख 93 हजार रुपये वसूल लिए.

पैसे दो नहीं तो मैसेज कर दूंगी वायरल: पीड़ित शख्स ने भिलाई नगर थाने में 24 अगस्त को केस दर्ज कराया था. जिसमें उसने बताया कि पीड़ित महिला उसे काफी समय से धमका रही है. आरोपी महिला दोनों के बीच हुई बातचीत को वायरल करने की धमकी दे रही है. उसे चैट्स को उसकी पत्नी के सामने उजागर करने की बात कह रही है. इस तरह धमकाकर उसने कुल 4 लाख 93 हजार रुपये ठग लिए हैं.

दुर्ग में ब्लैकमेलिंग का केस (ETV BHARAT)

पुलिस की तफ्तीश में हुआ खुलासा: पुलिस ने तफ्तीश के बाद बताया कि आरोपी महिला लगातार युवक को धमका रही थी. तेरे मैसेज वायरल कर दूंगी. पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी, तेरी बीवी को सब बता दूंगी. जिससे पीड़ित मानसिक दबाव में आकर रुपए देने को मजबूर हो गया. उसने चार लाख रुपये से ज्यादा उसे दे दिए.

07 अगस्त से 15 अगस्त 2025 के बीच महिला ने किस्तों में कुल 4.93 लाख रुपये वसूल किए. मामले की गंभीरता को देखते हुए भिलाई नगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की. आरोपी महिला को BNSS की धारा 35(1)(b)(iv) के तहत नोटिस तामील किया गया. उसके बाद संतोषजनक जवाब नहीं देने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया- सुखनंदन राठौर, एएसपी

पीड़िता ने जुर्म किया कबूल: एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि महिला ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है. उसने स्वीकार किया है कि वह दबाब बनाकर लगातार पैसे ऐंठ रही थी. पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आरोपी महिला को कोर्ट में पेश किया. अदालत ने उसे जेल भेज दिया है.

DURG POLICEBHILAI EXTORTION CASEदुर्ग में ब्लैकमेलिंगंभिलाई नगर थानाCRIME IN CHHATTISGARH

