भिलाई दुर्ग में दिनदहाड़े क्राइम, रेलवे स्टेशन रोड पर महिलाओं से चाकू की नोक पर सोने के गहनों की लूट

भिलाई: दुर्ग जिले में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब वे दिनदहाड़े वारदात को अंजाम देने से भी नहीं हिचकिचा रहे हैं. ताजा मामला दुर्ग रेलवे स्टेशन रोड का है, जहां शाम लगभग 5 बजे दो महिलाओं के साथ चेन स्नेचिंग की सनसनीखेज घटना हुई. स्कूटी से अपने पारिवारिक रिश्तेदारों से मिलने जा रही दोनों महिलाओं को बाइक सवार तीन अज्ञात युवकों ने रोककर गिरा दिया.

स्कूटी में जा रही महिलाओं को गिराकर लूट: मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता महिलाएं पद्मनाभपुर से शंकर नगर की ओर जा रही थीं. इसी दौरान जब वे शिव मंदिर के पास पहुंचीं, तभी पीछे से आ रहे बाइक सवार तीन युवकों ने उनकी स्कूटी को ठोकर मार दी, जिससे दोनों महिलाएं सड़क पर गिर गईं. गिरने के तुरंत बाद एक आरोपी ने स्कूटी की पीछे बैठी वृद्ध महिला के मुंह को दबा लिया और मारपीट करते हुए उसके गले से सोने की चेन खींच ली. वहीं, दूसरा आरोपी चाकू निकालकर महिलाओं को धमकाता रहा. तीसरे युवक ने दूसरी महिला के गले से भी चेन छीनने की कोशिश की, लेकिन महिला के विरोध और चीख-पुकार करने पर अपराधी वहां से फरार हो गए.