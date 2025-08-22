ETV Bharat / state

भिलाई में बड़ी वारदात, गवाह को धमकाने पहुंचे हत्या आरोपी का मर्डर - BHILAI MURDER

जिसकी हत्या हुई है वह कुछ ही दिन पहले जमानत पर जेल से छूटा था.

BHILAI MURDER
भिलाई मर्डर
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 22, 2025 at 7:56 AM IST

भिलाई\दुर्ग: जिले के कैंप 2 क्षेत्र में गुरुवार रात एक चौंकाने वाली वारदात हुई. गवाह को धमकाने पहुंचे हत्या के आरोपी की ही चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई. मामला भिलाई के कैंप 2 स्थित श्याम नगर का है. इस घटना में क्षेत्र में सनसनी फैल गई है.

भिलाई के कैंप 2 में हत्या के आरोपी की हत्या: छावनी सीएसपी हम प्रकाश नायक ने घटना के बारे में बताया "कैंप 2 के श्याम नगर क्षेत्र में सोनू बाबू उर्फ रेड्डी की हत्या हुई है. सुधाकर मोहरे और उसके बेटे ने हत्या की है. मृतक ने मोहरे परिवार के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी. जिस मामले में सोनू बाबू को आजीवन कारावास की सजा हुई थी. इस मामले में सुधाकर मोहरे की पत्नी गवाह थी. तीन चार दिन पहले ही रेड्डी की हाईकोर्ट से जमानत हुई थी."

भिलाई पुलिस

गवाह को धमकाने पहुंचा था हत्या आरोपी: सीएसपी ने आगे बताया "इसी बात को लेकर सोनू बाबू उर्फ रेड्डी चाकू लेकर मोहरे परिवार के घर पहुंचा और उनसे विवाद करने लगा. इसी दौरान सोनू का चाकू जमीन पर गिर गया. जिसके बाद सुधाकर मोहरे के बेटे ने उस पर वार कर दिया. चाकू से पेट पर हमला किया गया. एक ही बार वार किया गया. अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया."

भिलाई पुलिस ने आरोपी बाप बेटे को किया गिरफ्तार: हत्या के आरोपी की हत्या की सूचना मिलते ही छावनी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. वहीं आरोपी सुधाकर मोहरे और उसके बेटे को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

भिलाई पुलिस

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

