भिलाई\दुर्ग: जिले के कैंप 2 क्षेत्र में गुरुवार रात एक चौंकाने वाली वारदात हुई. गवाह को धमकाने पहुंचे हत्या के आरोपी की ही चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई. मामला भिलाई के कैंप 2 स्थित श्याम नगर का है. इस घटना में क्षेत्र में सनसनी फैल गई है.

भिलाई के कैंप 2 में हत्या के आरोपी की हत्या: छावनी सीएसपी हम प्रकाश नायक ने घटना के बारे में बताया "कैंप 2 के श्याम नगर क्षेत्र में सोनू बाबू उर्फ रेड्डी की हत्या हुई है. सुधाकर मोहरे और उसके बेटे ने हत्या की है. मृतक ने मोहरे परिवार के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी. जिस मामले में सोनू बाबू को आजीवन कारावास की सजा हुई थी. इस मामले में सुधाकर मोहरे की पत्नी गवाह थी. तीन चार दिन पहले ही रेड्डी की हाईकोर्ट से जमानत हुई थी."

भिलाई पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

गवाह को धमकाने पहुंचा था हत्या आरोपी: सीएसपी ने आगे बताया "इसी बात को लेकर सोनू बाबू उर्फ रेड्डी चाकू लेकर मोहरे परिवार के घर पहुंचा और उनसे विवाद करने लगा. इसी दौरान सोनू का चाकू जमीन पर गिर गया. जिसके बाद सुधाकर मोहरे के बेटे ने उस पर वार कर दिया. चाकू से पेट पर हमला किया गया. एक ही बार वार किया गया. अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया."

भिलाई पुलिस ने आरोपी बाप बेटे को किया गिरफ्तार: हत्या के आरोपी की हत्या की सूचना मिलते ही छावनी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. वहीं आरोपी सुधाकर मोहरे और उसके बेटे को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.