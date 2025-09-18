बड़ी खबर : मां-बेटे की कार से कुचलकर हत्या, कोर्ट में गवाही देने जा रहे थे
पुरानी रंजिश के चलते मां-बेटे को कार से कुचलकर मार देने का मामला सामने आया है. दोनों न्यायालय में गवाही देने जा रहे थे.
Published : September 18, 2025 at 9:45 PM IST
बारां: राजस्थान के बारां जिले में पुरानी रंजिश के चलते मां-बेटे को कार से कुचलकर मौत के घाट उतार देने का मामला सामने आया है. दोनों बाइक पर सवार होकर न्यायालय में पुराने रंजिश के मामले में ही गवाही देने जा रहे थे. इसी को रोकने के चक्कर में इन दोनों को कोतवाली थाना इलाके में नेशनल हाईवे 27 भूल-भुलैया चौराहे के नजदीक बारी-बारी से कुचलकर जान से मार दिया गया. पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है.
बारां कोतवाली थाना अधिकारी योगेश चौहान ने बताया कि यह हत्या का ही मामला है. दोनों मां-बेटे गवाही देने के लिए जा रहे थे, जिन्हें कुचलकर मार दिया गया. इस मामले में मृतक मां-बेटे पाठेड़ा कोटडी निवासी 55 वर्षीय रुक्मिणी बाई मीणा और उनका 30 वर्षीय बेटा संजय मीणा हैं.
इनका विवाद उनके ही रिश्तेदार यानी चाचा-ताऊ से चल रहा था. जिसमें पहले हुई मारपीट के मामले में यह गवाही देने के लिए जा रहे थे. इस मामले में परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है. आरोपी नामजद हैं, जिनकी तलाश की जा रही है. मृतकों के रिश्तेदारों ने ही घटना को अंजाम दिया है.
थानाधिकारी चौहान ने बताया कि घटना गुरुवार दोपहर की है. दोनों को अस्पताल ले जाया गया था, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. इस मामले में परिजन हत्या की आशंका जता रहे थे, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पोस्टमार्टम करवा दोनों शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं.