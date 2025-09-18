ETV Bharat / state

बड़ी खबर : मां-बेटे की कार से कुचलकर हत्या, कोर्ट में गवाही देने जा रहे थे

पुरानी रंजिश के चलते मां-बेटे को कार से कुचलकर मार देने का मामला सामने आया है. दोनों न्यायालय में गवाही देने जा रहे थे.

Crime in Baran
घटना की जांच में जुटी पुलिस (ETV Bharat Baran)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 18, 2025 at 9:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बारां: राजस्थान के बारां जिले में पुरानी रंजिश के चलते मां-बेटे को कार से कुचलकर मौत के घाट उतार देने का मामला सामने आया है. दोनों बाइक पर सवार होकर न्यायालय में पुराने रंजिश के मामले में ही गवाही देने जा रहे थे. इसी को रोकने के चक्कर में इन दोनों को कोतवाली थाना इलाके में नेशनल हाईवे 27 भूल-भुलैया चौराहे के नजदीक बारी-बारी से कुचलकर जान से मार दिया गया. पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है.

बारां कोतवाली थाना अधिकारी योगेश चौहान ने बताया कि यह हत्या का ही मामला है. दोनों मां-बेटे गवाही देने के लिए जा रहे थे, जिन्हें कुचलकर मार दिया गया. इस मामले में मृतक मां-बेटे पाठेड़ा कोटडी निवासी 55 वर्षीय रुक्मिणी बाई मीणा और उनका 30 वर्षीय बेटा संजय मीणा हैं.

पढ़ें : बवली गुढ़ा में मिली युवक की लाश, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

इनका विवाद उनके ही रिश्तेदार यानी चाचा-ताऊ से चल रहा था. जिसमें पहले हुई मारपीट के मामले में यह गवाही देने के लिए जा रहे थे. इस मामले में परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है. आरोपी नामजद हैं, जिनकी तलाश की जा रही है. मृतकों के रिश्तेदारों ने ही घटना को अंजाम दिया है.

थानाधिकारी चौहान ने बताया कि घटना गुरुवार दोपहर की है. दोनों को अस्पताल ले जाया गया था, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. इस मामले में परिजन हत्या की आशंका जता रहे थे, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पोस्टमार्टम करवा दोनों शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

CRIME IN BARANMOTHER AND SON WERE CRUSHEDGOING TO TESTIFY IN COURTपुरानी रंजिशBARAN ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

युवा संसद के समापन पर पहुंचे तेलंगाना के राज्यपाल, बोले- राष्ट्रवाद सबसे बड़ा पंथ

Explained : मंदिर बोर्ड के समर्थन में वाम सरकार ! भाजपा और कांग्रेस भी हैरान, समझें पूरा विवाद

ट्रंप ने भारत को 23 प्रमुख अवैध ड्रग्स उत्पादक देशों की लिस्ट में डाला, बताया अमेरिका के लिए खतरा

अगर आप भी हैं शुगर से परेशान , फूड एक्सपर्ट्स से जानिए कौन सा जूस है फायदेमंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.